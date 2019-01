Baby van vrouw (29) die beviel terwijl ze al 14 jaar in coma lag stierf bijna bij geboorte KVDS

10 januari 2019

11u46

Bron: Fox News, The Mirror, CNN 0 De Amerikaanse politie heeft bekendgemaakt dat de baby die een comateuze vrouw kreeg in een verzorgingstehuis in Phoenix, Arizona bijna stierf bij zijn geboorte. De vrouw (29) verkeert al 14 jaar in een vegetatieve staat nadat ze bijna verdronk en kreeg een kleine twee weken geleden plots weeën. Intussen worden onder meer bij alle mannelijke personeelsleden van de instelling DNA-stalen afgenomen, in de hoop te weten te komen wie de vader is van het kind.

Volgens de politie werden de hulpdiensten op 29 december vorig jaar om iets voor 16 uur naar Hacienda HealthCare geroepen met een code die erop wees dat er iemand “in moeilijkheden was, niet meer ademde of bewusteloos raakte”. Er bleek een baby in nood te zijn en moeder en zoon werden meteen naar een ziekenhuis gebracht. Ze zouden het intussen - naar de omstandigheden - goed maken. De familie heeft al ontsteld gereageerd op de feiten.

“Getraumatiseerd”

“De familie is boos, getraumatiseerd en in shock door het misbruik en de verwaarlozing van hun dochter”, aldus advocaat John Mucheaels bij CNN. “Ze heeft me gevraagd mee te delen dat de jongen in een liefdevol gezin terecht is gekomen en dat er goed voor hem gezorgd zal worden.”





Intussen is er ook een onderzoek naar verkrachting van start gegaan. De vrouw kan door haar coma al 14 jaar niet meer bewegen of communiceren. “Ze was dan ook niet in een positie om haar toestemming te geven”, aldus woordvoerder Tommy Thompson van de politie van Phoenix. “Ze was een hulpeloos slachtoffer dat seksueel aangerand werd.”

Er worden nu DNA-stalen genomen van al het mannelijke personeel van het tehuis om te zien of er een match is met het genetisch materiaal van het kind. Dat gebeurt met een uitstrijkje van de binnenkant van de wang. Wie niet vrijwillig mee wil werken aan het onderzoek, mag een bevelschrift van de rechtbank verwachten, dixit de politie .

Voorlopig is er echter nog geen verdachte geïdentificeerd. De politie meldde overigens dat de verdachten niet alleen bij het personeel gezocht worden. Het kan immers evengoed om een bezoeker gaan. Of iemand die al eerder feiten pleegde. In dat laatste geval kan ook in een politiedatabase gezocht worden met DNA-profielen.

Schandaal

De CEO van het verzorgingstehuis Bill Timmons nam eerder deze week al ontslag na het schandaal. Gary Orman van de raad van bestuur van de instelling beloofde intussen volledig mee te werken aan het onderzoek. Hij sprak van een “ongeziene zaak, waar alle betrokkenen kapot van waren, van het slachtoffer en haar familie tot het personeel”.

Volgens de San Carlos Apache Tribe – die in een reservaat wonen vlakbij Phoenix – is de vrouw een lid van de stam. “Als je een geliefde toevertrouwt aan palliatieve zorg, op een moment dat die het kwetsbaarst is en volledig afhankelijk van anderen, vertrouw je de zorgverleners”, aldus voorzitter Terry Rambler. “Jammer genoeg was dat voor één van die zorgverleners niet terecht.”