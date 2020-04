Baby van vijf maanden gestorven aan coronavirus: “Ze blijft voor eeuwig onze dappere prinses” Sven Van Malderen

24 april 2020

12u55

Bron: New York Post 8 In New York is een baby van vijf maanden oud overleden aan het coronavirus. Ze was een van de jongste patiënten in de Amerikaanse stad bij wie de besmetting vastgesteld werd. Jay-Natalie La Santa had vooraf ook al af te rekenen met een hartaandoening.



Op 21 maart werd het kleintje in het ziekenhuis opgenomen met infecties aan de urine- en luchtwegen. Een eerste test wees uit dat ze geen Covid-19 had. Zes dagen later bleek het meisje echter plots wel besmet. Ze belandde aan de beademingsmachine, vorige maandag verloor ze uiteindelijk de oneerlijke strijd.

Haar vader was nog maar net gestart als brandweerman, haar moeder is actief in de onderwijssector. Lindsey Mahala blijft nu in zak en as achter. “We hebben zo veel spullen voor haar gekocht die ze nooit zal kunnen gebruiken. Ons huis ligt vol pampers en kleertjes”, klinkt het.

De klap kwam des te harder aan omdat de dokters eerst lieten uitschijnen dat Jay-Natalie het wel zou halen. Uit de cijfers van New York blijkt dat zij nog maar het vierde kind is dat daar gestorven is in de leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar. In alle gevallen was er sprake van een onderliggende aandoening.

“Ze bleven tegen ons zeggen dat ze vanwege haar zwakke hart trager zou herstellen dan andere kinderen. Maar uiteindelijk zou alles goed komen, ze gaven haar een overlevingskans van 60 tot 80 procent”, aldus Lindsey.

Jay-Natalie leek in eerste instantie ook flink op weg naar herstel, maar plots keerden haar kansen. “We vroegen aan de dokters wat er aan de hand was, maar ze snapten er zelf niets van. Ze had een prima nacht achter de rug en al haar waarden zagen er perfect uit. Zo’n drastische ommekeer hadden ze tot nu toe enkel bij volwassenen gezien.”

Mahala wil nu nog een belangrijke boodschap doorgeven, zodat de dood van haar dochter niet voor niets geweest is. “Dit virus discrimineert niet. Het zijn niet enkel volwassenen of ouderen die sterven, kinderen kunnen ook de dupe worden.”

Al moet natuurlijk wel benadrukt worden dat dit soort tragedies zeer uitzonderlijk blijven. In het Verenigd Koninkrijk stierf een vijfjarig kind, hij wordt beschouwd als het jongste coronaslachtoffer van Europa. In ons land is een twaalfjarig meisje bezweken aan de gevolgen van het virus. Een baby van zes weken verloor dan weer het gevecht in de Verenigde Staten.

In een mum van tijd werd via GoFundMe ruim 40.000 dollar (37.000 euro) ingezameld om de ziekenhuis- en begrafeniskosten te dekken. “Jay-Natalie was een echt baasje”, klinkt het daar. “Ze had mama en papa probleemloos rond haar vinger gewonden. We dachten dat we een baby hadden, maar in de plaats hebben we een engel gekregen. Ze zal voor eeuwig onze dappere prinses blijven.”

