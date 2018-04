Baby van Heidi werd doodverklaard. Maar 36 jaar later neemt haar dood gewaande dochter plots contact op Karen Van Eyken

10 april 2018

11u31

Bron: MDR, Focus 91 De Oost-Duitse Heidi kreeg kort na de bevalling te horen dat haar baby ziek was. De boreling werd weggenomen. Enkele weken later meldde het ziekenhuis dat haar kindje dood was. Maar 36 jaar later blijkt haar dochter springlevend. Moeder en dochter waren het slachtoffer van de georganiseerde kinderroof van de voormalige DDR.

Ook dertig jaar na de val van de Muur is nog niet alles herenigd in Duitsland. Denken we maar aan de vele families die nog steeds uit elkaar gerukt zijn. Sommigen weten zelfs niet eens dat er nog ergens een kind van hen rondloopt. Het zijn de "gestolen kinderen van de DDR".

In 1981 beviel Heidi in een ziekenhuis in Leipzig. Ze was toen minderjarig. Kort na de geboorte nam men de baby weg. Reden: het meisje was ziek. Heidi wordt naar huis gestuurd. Enkele weken later deelde haar moeder mee dat het kindje was gestorven. "Ik moest het niet meer in mijn hoofd steken, 'zij' zouden zich om alles bekommeren", verklaart Heidi aan de Duitse radiozender MDR.

Maar in november 2017 blijkt dat Heidi's dochter Maria toch nog leeft en al drie jaar naar haar moeder op zoek is. De vrouw kreeg na 36 jaar plots de vraag van het jeugdwelzijnsbureau in Leipzig of ze haar kind wilde zien. Het meisje bleek vlak na haar geboorte als zogenaamd weeskind door een ander gezin te zijn geadopteerd.

"Ik heb het eerst moeten laten bezinken. Ze was toch dood. Is dat dan niet zo? Natuurlijk wil ik haar zien," vertelt Heidi . Om alle twijfels weg te nemen, vroeg Heidi naar de vingernagels van Maria. "In onze familie hebben alle meisjes kromme vingernagels", zegt Heidi. Dat bleek ook bij Maria het geval te zijn. Na bijna vier decennia hebben moeder en dochter elkaar eindelijk weergezien.

Het verhaal van Heidi is geen alleenstaand geval. De belangengroep "Gestolen kinderen van de DDR" zet zich ervoor in om dergelijke zaken uit te klaren. Honderden Duitsers twijfelen aan de vermeende dood van hun kind en vrezen dat er een onwettige adoptie heeft plaatsgevonden.