Baby van acht maanden oud besmet met coronavirus in Australië

05 maart 2020

08u50

Bron: 9News, ABC News 166 Nadat eerder zijn moeder (40) al positief testte op besmetting met het nieuwe coronavirus, is in Australië de ziekte nu ook vastgesteld bij een acht maanden oude baby.

De jongen van amper acht maanden oud is de jongste coronapatiënt in Australië. Dat heeft Steven Marshall, premier van Zuid-Australië, zelf aangekondigd. “De baby en zijn moeder zijn er verder goed aan toe”, laat de overheid weten. De moeder en haar baby waren op zondag naar Adelaide gereisd vanuit Iran, via Maleisië.

Australië heeft vandaag ook een tweede dode door het Covid-19 coronavirus bevestigd. De patiënte was een 95-jarige vrouw die ‘s nachts stierf nadat ze was geïnfecteerd door een medisch personeelslid in een verpleeghuis in Sydney.

Bejaardentehuis

Twee andere inwoners van datzelfde bejaardentehuis testten ook positief voor het nieuwe coronavirus, volgens de gezondheidsambtenaren van de staat New South Wales. De andere bewoners blijven in quarantaine.

Australië meldt nu 50 gevallen van besmetting, waaronder twee doden. De eerste dode was een oudere man die van het Diamond Princess-cruiseschip was geëvacueerd.

