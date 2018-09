Baby van 3 maanden jongste slachtoffer Florence door omgewaaide boom op woonwagen Joeri Vlemings

17 september 2018

11u47

Bron: Fox News, Gaston Gazette, Charlotte Observer 1 Er is een eerste dodelijke slachtoffer gevallen van de storm Florence in Gaston County, bijna 400 km landinwaarts in de staat North Carolina. Het gaat om een baby van amper drie maanden. Het jongetje overleefde de klap van een hoge dennenboom op de stacaravan van het gezin niet.

Het drama gebeurde gisteren om 12u45 lokale tijd. Mama Tammy Gill zat in de zetel met baby Kade in haar armen, op het moment dat een dennenboom hun woonwagen doormidden kliefde. Buurman Billy Hawkins was zijn hond aan het uitlaten toen hij de boom hoorde knappen. Olen Gill, de papa van Kade, kwam de woonwagen uitgerend en riep dat de hulpdiensten moesten gebeld worden. Hawkins ging mee naar binnen en zag dat mama Tammy, nog altijd met Kade in haar armen, geen weg meer uit kon door de omgewaaide boom. "Pak mijn kind, pak mijn kind", schreeuwde ze.

Maar het jongetje zat vast onder de airconditioningblok. Met man en macht probeerden Olen en zijn buurman het kind te bevrijden en naar buiten te brengen. De brandweer was al snel ter plaatse en zaagde de boomstam van 60 cm diameter in kleinere stukken, zodat ook de moeder kon worden verlost. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Haar leven was niet in gevaar, maar de baby was helaas kritiek. Hulpverleners probeerden de jongen te reanimeren, maar hij overleed later in het hospitaal.

Zoektocht naar meegesleurde peuter

Kade Gill is het zeventiende en tot nu toe meest recente dodelijke slachtoffer van Florence, de orkaan van categorie 4 die inmiddels afgezwakt is tot een tropische depressie. Volgens de autoriteiten hebben de stormwinden en de overvloedige regenval - uitlopers van Florence - de dennenboom doen omvallen.

Sinds vrijdagavond regent het geweldig hard in de regio, maar er vielen tot gisteren geen slachtoffers. In Union County, ten zuidoosten van Gaston, mislukte een reddingspoging van een kind van één jaar. De peuter werd in een wagen meegesleurd door het wassende water. Een vrouw kon uit de auto bevrijd worden. Naar het kindje wordt nog gezocht.