Baby sterft nadat ouders haar vergeten in snikhete auto

05 juni 2018

08u36

Bron: KPRC, HCSOTexas 0 Een meisje van amper 9 maanden oud is om het leven gekomen in een snikhete auto, nadat ze daar door haar ouders vergeten was. De ouders dachten van elkaar dat ze het meisje uit de wagen gehaald hadden.

De dramatische feiten gebeurden op maandag in Baytown, in de Amerikaanse staat Texas. De ouders, die ook nog twee anderen kinderen hebben, kwamen omstreeks 11 uur thuis nadat ze met hun baby van de dokter kwamen. "De vader van het meisje dacht dat de mama haar naar binnen had gebracht, terwijl zij dacht dat de vader dat had gedaan", vertelde een politieagent aan de pers. "Ze waren intussen bezig met hun twee andere kinderen, van wie één medische zorgen nodig had." Toen ze ontdekten dat de baby nog in de auto zat, was het al 14.30 uur. De hulpdiensten brachten het meisje nog naar een ziekenhuis, maar daar werd ze doodverklaard.

