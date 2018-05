Baby sterft in snikhete auto nadat papa haar vergat Tom Tates

24 mei 2018

21u52

Bron: AD.nl 5 In de Amerikaanse stad Nashville, waar momenteel sprake is van een hittegolf, is gisteren een baby overleden nadat haar adoptievader het meisje per ongeluk had achtergelaten in een snikhete auto.

De man had het kleintje meegenomen toen hij haar broertje 's ochtends naar een kinderdagverblijf bracht, zo melden de plaatselijke autoriteiten. Weer thuis parkeerde hij zijn pick-uptruck met gesloten ramen en deuren op de oprit en ging vervolgens naar binnen. Tien minuten later werd hij door een collega opgehaald en naar het vliegveld gebracht wegens een zakenreis elders.

Aan het einde van de middag ging zijn echtgenote naar de opvang om de twee kinderen op te halen. Daar kreeg ze te horen dat alleen het zoontje was gebracht. Toen ze haar man belde kreeg ze zijn schokkende bekentenis te horen: hij was het meisje vergeten. Weer thuis trof de vrouw het levenloze kindje in de auto aan en alarmeerde de hulpdiensten. Eenmaal in het ziekenhuis werd het bijna 1 jaar oude meisje, Katera Barker, doodverklaard.

Ontroostbaar

Volgens de politie heeft de ontroostbare vader inmiddels onder ede verklaard dat hij de baby was vergeten. Amerikaanse media zoals ABC melden wel dat de politie de zaak verder gaat onderzoeken. De man zou nog niet zijn opgepakt. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan hangt hem waarschijnlijk een forse gevangenisstraf boven het hoofd. Een vrouw uit de staat Texas werd eerder deze maand tot twintig jaar cel veroordeeld, omdat haar twee kinderen (1 en 2 jaar) stierven in een te hete wagen. Ze verklaarde later de twee te hebben opgesloten om ze 'een lesje' te leren.

Blayke Roznowski on Twitter NEW DETAILS: Metro Nashville Police are investigating the death of a 1-year-old girl they believe was left in a hot car all day on Virginia Ave. Wednesday. What we know so far and tips on how to avoid this kind of tragedy on @NC5.

Het echtpaar had het meisje kort geleden geadopteerd. Of haar broertje ook een aangenomen kindje is, is niet bekendgemaakt. Wel heeft de politie ouders in zijn algemeenheid op het hart gedrukt bij hoge buitentemperaturen beter op te letten op kinderen in auto's. Ook kwam de politie met een tip voor ouders: één van je schoenen voor het wegrijden naast het kind leggen, opdat je het bij het uitstappen nooit vergeet.

In de Amerikaanse staat Tennessee (waar Nashville onderdeel van uitmaakt) worden op dit moment buitentemperaturen van boven de 31 graden Celsius gemeten. Onder die omstandigheden kan de temperatuur in een gesloten auto oplopen tot bijna vijftig graden. Volgens de website noheatstroke.org zijn de afgelopen twintig jaar in de Verenigde Staten 749 kinderen overleden, omdat ze tijdens een warme dag waren achtergelaten in een auto.