Baby sterft in moeders armen wanneer tak afbreekt in bos door extreme droogte en schorskevers in Duitsland

20 september 2020

18u51

Bron: Bild 4 Een drama in het Harz-gebergte in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Een vrouw (32) was met haar ouders en haar baby op weg naar een verjaardagsfeest in een restaurant in het bos toen een dikke tak plots afbrak. De baby stierf aan zijn ernstige verwondingen en zijn moeder verkeert in coma.

De tragedie gebeurde op 8 september, maar raakte pas nu bekend. Het was toen een zonnige dag. Er waaide alleen een lichte wind door de boomtoppen en niets wees op het drama dat zou gaan gebeuren. Voor oma’s verjaardag was een tafel voor 12 personen gereserveerd in Forsthaus Todtenrode in Altenbrak. Het restaurant is gemakkelijk met de auto te bereiken. Maar de familie besloot een boswandeling van zo’n twee kilometer te maken. De 32-jarige moeder nam haar zoontje mee in een draagdoek.

Maar na een kleine tweehonderd meter brak plots een dikke tak van een beuk af en die viel op de moeder en haar zoontje. De baby werd nog met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar er kon geen hulp meer baten en het kindje overleed drie dagen later. Volgens Bild zou de moeder nog steeds in coma liggen.



De tragedie zou zijn veroorzaakt door de extreme droogte en de schorskeverplaag die lelijk huishoudt in het Harz-gebergte. Het kevertje van amper enkele millimeters groot kan een volwassen boom in enkele weken doen afsterven.



