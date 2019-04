Baby sterft in Genua na illegale besnijdenis, al derde overlijden sinds december mvdb

04 april 2019

09u42

Bron: ANSA 0 Een baby is dinsdag in de Italiaanse stad Genua om het leven gekomen bij een illegaal uitgevoerde besnijdenis. De politie heeft de Nigeriaanse moeder en grootmoeder van het jongetje opgepakt. Ook de Afrikaanse man die de besnijdenis uitvoerde, zit vast.

De moeder (25) belde nog tevergeefs de hulpdiensten. Ambulanciers haastten zich nog naar de woning, maar het jongetje was al bezweken aan de opgelopen verwondingen. De Afrikaan die zonder enige medische kennis het stuk voorhuid wegsneed, was toen al niet meer aanwezig. De speurders kwamen hem op het spoor na analyse van het telefoonverkeer van de moeder en de grootmoeder. De vader van het kindje bevindt zich vermoedelijk in het buitenland.

Het incident is al het derde dodelijk geval sinds december. Vorige maand stierf een vijf maanden oude baby in Bologna. De ouders uit Ghana voerden de besnijdenis uit en werden opgepakt. Twee dagen voor kerst liet een baby van Nigeriaanse afkomst het leven in Monterotondo nabij Rome. De moeder en de 66-jarige uitvoerder werden opgepakt. In Nigeria en Ghana worden respectievelijk 85% en 95% van de jongetjes besneden.

Yassine Lafram, een woordvoerder van de islamitische gemeenschap van Bologna, veroordeelde na het overlijden vorige maand de illegale besnijdenis met klem. “De dood van de jongen had voorkomen kunnen worden, we veroordelen deze onverantwoordelijke praktijken krachtig, we hopen dat zoiets nooit meer zal gebeuren.”