Baby sterft in armen van zijn moeder nadat ze samen in slaap waren gevallen op sofa

Bron: Daily Mail 0 Thinkstock Illustratiebeeld Een jonge Britse moeder had de acht dagen oude Leo uit zijn wiegje genomen en op haar borst gelegd voor een knuffel. Maar ze viel uitgeput in slaap. Toen ze wakker werd, was kleine Leo gestorven.

Het gebeurde exact een jaar geleden. De 24-jarige Chelsea Love heeft voor het eerst met de Britse pers gepraat over haar onmetelijke verdriet. Ze herinnert zich de bewuste dag nog alsof het gisteren was.

Ze had haar zoontje uit zijn wiegje genomen om hem een knuffel te geven. Het was de bedoeling om hem daarna weer in zijn bedje te leggen. Maar de afgepeigerde vrouw viel in slaap.

Ze werd in paniek gewekt door haar roepende echtgenoot Sam Coles. De man had tot zijn ontzetting vastgesteld dat zijn zoontje een grauwe kleur gekregen had.

Leo werd met spoed naar het hospitaal gevoerd waar artsen zijn hartje opnieuw aan de praat kregen, maar ze stelden vast dat het kindje door een zuurstoftekort onherstelbare hersenschade had opgelopen.

De ouders moesten de hartverscheurende keuze maken om de kunstmatige beademing stop te zetten.

"Hij was gewoon perfect, hij was onze ster", verklaarde Chelsea die ook nog een tweejarig dochtertje Scarlett heeft. "Ook al is ze nog maar twee jaar oud, ze weet alles over Leo en kan al zijn naam zeggen. We kijken samen elke avond samen naar de sterren en wensen hem een goedenacht."

De vrouw wil andere moeders waarschuwen door haar verhaal te doen. Dit kan iedereen overkomen volgens Chelsea. Ze kreeg na de dood van haar zoontje met veel onbegrip af te rekenen. Een onderzoek naar de dood van kleine Leo bracht geen medische oorzaak aan het licht. Het is voor de ouders heel moeilijk om geen antwoorden te krijgen. Ze moeten aanvaarden dat hun kleine Leo een sterretje geworden is.

