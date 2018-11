Baby’s geboren zonder armen of handen in Frankrijk: Belgische mama getuigt over haar eigen dochter Rob Van herck en Bo Van Spilbeeck

Bron: VTM NIEUWS 10 In verschillende Franse dorpen zijn de afgelopen jaren tientallen kinderen misvormd ter wereld gekomen. Ook de dochter van de Belgische dokter Isabelle Taymans werd in 2012 zonder linkervoorarm geboren. Toen er later nog dergelijke gevallen in haar dorp opdoken, alarmeerde ze de overheid.

“Ik heb met kinderartsen en gynaecologen gesproken. Ik heb evenveel mogelijke oorzaken gekregen als ik gesprekken heb gehad met de artsen, dus ik kreeg geen antwoord”, aldus Isabelle. Tot nu toe is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is. Er zijn intussen in drie verschillende regio’s gevallen opgedoken, maar niemand kent de oorzaak voorlopig.

In totaal gaat het om 18 baby’s die tussen 2000 en 2014 geborgen zijn zonder armen of handjes. Zeven gevallen raakten eerder al bekend, maar nu blijkt dat mogelijk nog elf andere zuigelingen met dezelfde misvormingen ter wereld kwamen. Een verklaring voor het hoge aantal misvorming is er voorlopig niet.

De autoriteiten en medische wereld staan voorlopig voor een raadsel. De overheid heeft nu naar alle betrokken families een vragenlijst gestuurd. Of ze recent geschilderd hadden, bepaalde geneesmiddelen namen. Binnen drie maanden zou er meer duidelijkheid moeten zijn over het onderzoek.

