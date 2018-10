Baby overlijdt na bevalling: vader verwekte kind bij eigen dochter

mvdb

29 oktober 2018

20u36

Bron: WSPA 0 Het overlijden van een baby heeft in het Amerikaanse Laurens County (South Carolina) een geval van incest aan het licht gebracht. Het kindje overleed bij de bevalling in het ziekenhuis in de stad Charleston. De ouders blijken James Travis Brown en zijn dochter Katlyn Lauren Edwards. Zij zijn beiden opepakt.

Speurders onderzoeken of het overlijden te wijten is aan complicaties door de te dichte genetische band van de ouders. In de eerste verhoren kwam naar voren dat vader James “met instemming” van zijn dochter Katlyn een relatie met haar heeft, luidt het volgens bronnen aan tv-zender Fox Carolina.



Het is nog niet duidelijk hoe lang dit al bezig was. De sheriff van Laurens County verklaarde op een persconferentie dat de precieze doodsoorzaak nog niet bekend is. Hij belooft in alle openheid te communiceren indien de twee van mogelijke misdrijven inzake incest worden beschuldigd. “Ik kan er niet bij dat zoiets kan plaatsvinden tussen vader en dochter”, aldus sheriff Don Reynolds. Katlyn Edwards werd vorige maandag opgepakt, haar vader was al enkele dagen eerder opgepakt voor een losstaande zaak in een ander juridisch gebied in South Carolina. Op dit moment lijkt enkel de vader nog in de cel te zitten. Hij wordt binnenkort naar Laurens County overgeplaatst. De leeftijden van vader en dochter zijn niet bekendgemaakt.