Baby overleden bij frontale botsing met ambulance in Duitsland

Reinier Vermeer

13 oktober 2020

13u00

Bij een ongeval tussen een ambulance en een personenauto is maandagmiddag in het Duitse Emmerich een baby overleden. Bij het ongeluk raakten meer inzittenden ernstig gewond. Een aantal slachtoffers verkeert in levensgevaar.