Baby ontvoerd net over Belgische grens: politie stuurt Amber-Alert uit en vraagt uit te kijken naar ouders

26 februari 2018

14u20

Bron: ANP - ED.nl 34 #AMBERAlert: HANNAH SIMONS (6 mnd). Het meisje uit #EERSEL werd op 26 feb meegenomen in een donkere Mercedes (94-GK-PB) door Rowan Simons en Kim de Laat (zie foto) https://t.co/qxOm6pwXvW pic.twitter.com/6d47Aq71bc AMBER Alert NL(@ AMBER_Alert_NL) link In de Nederlandse gemeente Eersel (Noord-Brabant) op zo'n tien minuten rijden van de Belgische grens met Mol, is vanochtend op straat een klein kind ontvoerd. Het kindje is door haar eigen ouders onder dwang meegenomen, zo blijkt nu. De politie waarschuwt dat de baby in gevaar is.

De pleegmoeder kwam met het halfjaar oude baby'tje, Hannah Simons , uit de supermarkt Lidl in Eersel gelopen. Op de parkeerplaats werd het meisje met Maxi-Cosi en al uit de handen van de verzorgster gegrist.

Het ging hier om een van beide ouders, blijkt nu. Die ging ervandoor in een Mercedes SUV. De politie is op zoek naar die donkerblauwe of zwarte Mercedes ML met Nederlands kenteken 94-GK-PB. De politie waarschuwt dat de baby in gevaar is en doet een oproep voor mensen om uit te kijken naar haar en haar beide ouders Rowan Simons en Kim de Laat. De politie heeft in Nederland een Amber-Alert uitgestuurd.

Medewerkers van de Lidl hebben niets van het incident op de parkeerplaats meegekregen.

Bedreiging

De baby was door de Nederlandse jeugdzorg ontrokken aan het onderlijk toezicht. Ouders Rowan Simons en Kim de Laat waren eerder in het nieuws in Noord-Brabant omdat zij een spoor van oplichting, verduistering en bedreiging veroorzaakten in de regio. Veel slachtoffers hebben aangifte gedaan, de politie deed onderzoek naar hen.

