Baby nabij Amsterdam in kritieke toestand na hondenbeet in gezicht mvdb

22 oktober 2019

16u42

Bron: ANP - AD.nl 2 Een baby is in het aan Amsterdam grenzende Diemen naar het ziekenhuis gebracht na een beet door een hond. De verwondingen zijn volgens de politie in Amsterdam ernstig, de situatie van de baby is kritiek. De baby is in het gezicht gebeten. De hond is in beslag genomen.

Een woordvoerder verklaart dat de hond eigendom is van de familie waartoe de baby behoort.



Het voorval vond vanmiddag plaats aan de Roggekamp in Diemen. Vandaag werd ook bekend dat in de plaats bij Amsterdam de lichamen van een vrouw en een baby werden gevonden. Dat was in een woning aan de Martin Luther Kinglaan. Zij waren het slachtoffer van een familiedrama.