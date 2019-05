Baby na dagen levend gevonden in motel naast overleden ouders jv

29 mei 2019

07u16

Bron: People 0 De politie van Michigan heeft een baby van zes maanden gevonden in een motelkamer bij haar ouders, die beiden overleden waren. Het meisje vertoonde ernstige uitdrogingsverschijnselen, maar is inmiddels aan de beterhand.

Vrijdagmiddag ging een agent na een oproep een kijkje nemen in het motel in Whitehall (Michigan). In de motelkamer lagen de lijken van Jessica Bramer (26) uit Grand Rapids en Christian Reed (28) uit Marne.

Ook het babymeisje, Skylah, werd er in kritieke toestand aangetroffen. Ze werd overgevlogen naar het kinderziekenhuis in Grand Rapids. De politie vermoedt dat ze al “dagenlang” aan haar lot overgelaten was.

Bij de ouders lagen drugsspullen. De lijkschouwing bracht nog niet meteen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Het is nu 30 dagen wachten op de resultaten van het toxicologische onderzoek.

Bramer en Reed hadden een crimineel verleden. Op het moment van hun dood zaten ze ongeveer een week in het motel. In januari hadden de grootouders van Skylah nog alarm geslagen bij de kinderbescherming. Het is nog niet bekend wie de voogdij over het meisje krijgt.