Baby met zeldzaam 'mermaid syndroom' geboren in India

Bron: Daily Mail 0 Twitter In India is deze week een baby geboren met het zeemeerminsyndroom, het tweede bekende geval in het land. Het kindje, waarvan het geslacht onmogelijk te bepalen was, overleed amper vier uur na de geboorte.

Muskura Bibi, een vrouw van 23, was deze week naar het ziekenhuis getrokken van Kolkata (in het oosten van India) toen ze de eerste weeën voelde. Toen het kindje ter wereld kwam, waren alle dokters met verstomming geslagen. De baby leed aan sirenomelia, ook wel het zeemeerminsyndroom genoemd. Daarbij worden de onderste ledematen niet volledig gevormd en zijn de benen met elkaar vergroeid in een soort van vissenstaart.

Het fenomeen is uiterst zeldzaam: er wordt geschat dat een op 60.000 á 100.000 baby's ermee geboren wordt. De oorzaak is niet bekend, al weten dokters wel dat het te maken heeft met een slechte bloedtoevoer naar onderste ledematen van de baby. Sommigen speculeren dat het risico verhoogd wordt door zwangerschapsdiabetes, maar dat wordt niet bewezen geacht. Volgens dokter Sudip Saha, die de moeder behandelde, ligt het in dit geval aan een slecht voedingspatroon van de moeder. "Het gaat om een zeer arm koppel, die zich geen scans en medicatie konden veroorloven. Daarom wisten ze ook niet dat het kindje misvormd was."

Uitzonderlijke gevallen

Sirenomelia is zeer dodelijk. De meeste patiëntjes worden dood geboren en als ze levend ter wereld komen, leven ze vaak maar een paar minuten. Niet alleen de ledematen zijn immers misvormd, maar er zijn vaak ook problemen met de ontwikkeling van de nieren en de blaas.

Er bestaan wel enkele gevallen waarbij de kinderen langer overleefden. Een van de bekendste is Tiffany Yorks uit Florida, die in het jaar naar haar geboorte succesvol onder het mes ging en zo weer twee benen kreeg. Haar gezondheid bleef echter zwak en ze stierf vorig jaar op 27-jarige leeftijd. Ook de beentjes van Shiloh Pepin uit Maine konden succesvol gescheiden worden, maar het meisje stierf in 2009 op tienjarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.

Milagros Cerrón uit Peru is nu de nog enige levende persoon ter wereld met de aandoening. Ze werd in 2004 geboren met het syndroom en de vele operaties blijken tot dusver succesvol. Haar artsen waarschuwen dat ze nog zeker tien jaar aan operaties en rehabilitatie voor de boeg heeft, maar ze zijn optimistisch

