Baby levensgevaarlijk gewond nadat ze verdwaalde honkbal tegen haar hoofdje krijgt IB

07 mei 2018

04u30

Bron: The Mirror 0 Een Amerikaanse baby van zeven weken is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze een honkbal tegen haar hoofd aankreeg, terwijl haar moeder haar aan de rand van een sportveld de borst aan het geven was. Het meisje vecht nu op de afdeling intensieve zorgen voor haar leven.

Lee en Kassie Hovenga, de ouders van baby McKenna, wachten in het St. Mary's Hospital aan de Mayo Clinic in Iowa angstig af. Hun zeven weken jonge dochter belandde eerder deze week op de afdeling intensieve zorgen nadat ze geraakt werd door een ‘verdwaalde honkbal’ die tijdens een wedstrijd waar haar vader Lee aan meedeed, over het net gegooid werd. De bal raakte zowel haar moeder Kassie als McKenna zelf, maar het ging zo snel dat niemand precies weet hoe het gegaan is. “Kassie was McKenna aan het voeden, dus keek ze naar beneden”, zegt een familielid. “McKenna begon niet meteen te huilen, maar al heel snel vormde zich een bult op haar hoofdje en begon ze te krijsen."

Spoed

De baby werd met spoed overgevlogen naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze een gebroken schedeltje had. Door de harde klap heeft het meisje aan hersenbloedingen die al twee beroertes veroorzaakt hebben. “Het is erg beangstigend dat dit de laatste keer was dat ik mijn dochtertje zag en hoorde lachten”, schrijft vader Lee op Facebook bij het laatste fotootje van zijn dochter die genomen is vóór het ongeluk. “Deze foto geeft me nu zoveel hoop.”

Inmiddels heeft de familie van McKenna een Facebookpagina opgericht, ‘Healing for McKenna’ en een GoFundme-page, waarop donaties kunnen worden gedaan om de medische kosten voor haar behandeling te kunnen betalen.

Er lijkt toch een klein beetje hoop aan de horizon te gloren: gisterenavond meldden de dokters dat McKenna al 48 uur geen aanval meer heeft gehad.