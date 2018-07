Baby herenigd met vader nadat ze gescheiden werden in VS: "Mijn kind herkende me niet meer" TTR

21 juli 2018

07u13

Bron: CBS News 1 Rolando Antonio Bueso, een 37-jarige man uit Honduras, stak samen met zijn baby vijf maanden geleden illegaal de grens met de VS over. Hij werd vrijwel onmiddellijk gearresteerd en gescheiden van zijn kind, dat toen amper tien maanden oud was. Enkele weken na zijn arrestatie werd Rolando het land uitgezet, maar zijn zoon moest in een opvangcentrum blijven. Gisteren werden vader en zoon na lang wachten opnieuw herenigd. Zo schrijft CBS News.

Nadat Rolando gearresteerd werd door de Amerikaanse grenspolitie, werd hij niet veel later het land uitgezet. Zijn zoon Johan, die op dat moment verbleef in een opvangcentrum, mocht niet naar huis terugkeren. Rolando kreeg te horen dat zijn zoon twee weken later terug naar Mexico kon keren, maar dat bleek niet te kloppen. Twee weken werden vijf maanden. Intussen zette de kleine Johan zijn eerste stapjes en sprak zelfs zijn eerste woordjes, iets wat de ouders van jongetje noodgedwongen moesten missen.

Mensensmokkelaar

"Ik had nooit gedacht dat ze zo wreed zouden zijn", zegt de vader van het kind aan CBS News. "Ik dacht dat ik een geweldig plan had, maar dat was niet het geval. Ik wilde mijn kind gewoon een betere toekomst geven", klinkt het. Ronaldo's broer - die zeven jaar geleden een nieuw leven startte in de VS - stuurde hem zo'n 6.000 dollar op. Ronaldo gaf het geld aan een mensensmokkelaar, die hem beloofde dat de tocht veilig zou verlopen. Hotels, pampers, eten, drinken, ... echt alles was geregeld volgens de smokkelaar.

Ronaldo's vrouw zou thuisblijven om hun winkeltje draaiende te houden. Als Ronaldo en de kleine Johan goed waren aangekomen in de VS, zou ze een paar maanden later naar daar reizen.

Arrestatie

De tocht was veel zwaarder dan Ronaldo had durven denken. De smokkelaars sloten Ronaldo en baby Johan samen met andere ouders en kinderen op in een vrachtwagen, waar ze drie dagen lang vastzaten zonder eten of drinken. "We werden als een stuk vuil behandeld, maar we hadden geen keuze. We moesten doen wat ons werd gezegd", vertelt Ronaldo.

De groep werd uiteindelijk gearresteerd door de Amerikaanse grenspolitie. "U bent een crimineel", kreeg Ronaldo te horen tijdens zijn verhoor. "Een crimineel is iemand die steelt, moordt en mensen schade toebrengt", antwoordde de Mexicaan. "Ik wil gewoon werken en mijn kind mogelijkheden geven."

Ronaldo moest vervolgens 22 dagen doorbrengen in een cel in Texas. Waar zijn zoon op dat moment was, wist de bezorgde vader niet. Hij kreeg te horen dat hij samen met zijn zoon het land uitgezet zou worden, maar dat klopte niet.

Intussen was Ronaldo opnieuw in Mexico, terwijl zijn zoontje nog ergens in een opvangcentrum was. Maanden gingen voorbij zonder dat hij de kleine Johan in zijn armen kon houden.

Weerzien

Pas vijf maanden later werd Johan teruggebracht naar zijn ouders in Mexico. Dat weerzien verliep volgens de Mexicaan bijzonder emotioneel. Aanvankelijk herkende Johan zijn vader niet. "Ik bleef zijn naam maar zeggen, maar hij begon te huilen", zegt de vader van het jongetje.

"Ze hebben iets in me gebroken. Dit was niet de schuld van mijn zoon, maar waarom moest hij dan gestraft worden?", klinkt het.