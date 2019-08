Baby glijdt uit buggy en belandt tussen trein en perron in Nederland Johan Hardeman

02 augustus 2019

13u32

Bron: AD.nl 3 In het station van de Nederlandse stad Amersfoort is gisterenmiddag een baby'tje uit een buggy gegleden en tussen de trein en het perron gevallen. Het kind werd gered door haar moeder en met hulp van omstanders.

Dat bevestigt de Nederlandse Spoorwegen (NS) aan onze collega’s van AD.nl. Marian Noorthoek zag het drama rond 16.30 uur voor haar ogen gebeuren. “Een moeder wilde met haar baby in een kinderwagen de trein in stappen. Zij werd daarbij geholpen door iemand in de trein. Op dat moment viel het kindje uit de kinderwagen en belandde het tussen de trein en het perron. De moeder sprong er meteen achteraan.”

Getuigen die het ongeluk zagen gebeuren, waarschuwden onmiddellijk de conducteur dat de trein niet verder mocht rijden. “Iedereen begon te schreeuwden en ik zag mensen in de trein op de ramen bonken”, vertelt Noorthoek. Zelf hielp ze de moeder door het baby'tje van haar aan te nemen. “Ik drukte het kind terug in haar armen. Het kindje huilde, maar ik zag geen bloed of letsel. De vrouw was helemaal in shock.”

Het Nederlandse spoorwegbedrijf meldt dat een veiligheidsteam van de NS moeder en kind heeft bijgestaan en aan ambulancepersoneel heeft overgedragen. “Beiden zijn met de ziekenwagen meegegaan. We hebben geen terugkoppeling gekregen over hoe het met hen gaat”, zegt NS-woordvoerder Carola Belderbos. Getuigen hebben hulp aangeboden gekregen door Slachtofferhulp Nederland en het nazorgteam van de NS.

“Baby van week of drie”

Getuige Marian Noorthoek vermoedt dat het kindje niet goed in de kinderwagen heeft gezeten en eruit is gegleden. Ze denkt dat de baby niet ouder kan zijn geweest dan een week of drie. “De mevrouw was denk ik van buitenlandse komaf en sprak geen Nederlands.”

Het baby'tje kon tussen de trein en het perron glijden omdat de betreffende trein niet op gelijke hoogte met het perron stond. “Het gaat om een trein met een treeplank en hoogteverschil. In de toekomst is het de bedoeling dat alle treinen gelijk met het perron worden, maar zo ver zijn we nog niet. De huidige situatie leidt niet tot veel incidenten. We hopen dat het goed gaat met moeder en kind”, besluit NS-woordvoerder Belderbos.