Baby gevonden met hartverscheurend briefje van moeder: "Ik ben bevallen op het toilet. De vader probeerde ons te vermoorden” PVZ

24 juli 2019

15u47

Bron: Mirror 5 Toen een buurtbewoner in het Amerikaanse Orlando zaterdag een baby onophoudelijk hoorde huilen, ging hij kijken of er iets mis was. Buiten vond hij een pasgeboren baby, gewikkeld in een oud T-shirt en achtergelaten op de dorpel voor het appartement. In de trui zat een hartverscheurend briefje van de moeder, die uitlegt waarom ze de jongen achterliet en smeekt om hulp.

Het was de buurman van Althea Brown die ‘s ochtends plots een baby vreselijk hoorde wenen. Omdat het luide gehuil niet ophield, ging de man op zoek vanwaar het gehuil kwam. Toen hij naar buiten stapte, vond hij al snel een boreling op de drempel van een naburig appartement. Hij nam de pasgeboren baby, gewikkeld in een oud T-shirt, onmiddellijk in zijn armen en belde de hulpdiensten.

In de T-shirt van de baby vond de geschrokken buurman ook een briefje van de wanhopige moeder. “Ik ben bevallen in de badkamer. Zijn vader probeerde ons te doden”, schrijft ze op een gescheurd stukje papier. “Houd hem alsjeblieft verborgen en breng hem naar het ziekenhuis. De vader is een zeer gevaarlijke man”, voegt ze duidelijk bang toe.

Gezonde baby

De baby, die in het ziekenhuis gezond en ongedeerd bleek te zijn, was volgens de dokters nog maar een dag oud. Dat komt ook overeen met wat de mama bovenaan het briefje krabbelde: “gisteren, 19 juli om 5 uur 45 geboren”. Volgens de dokters heeft de baby dus veel geluk gehad, het had veel slechter kunnen aflopen. De jongen had kunnen sterven als de buren hem te laat hadden gevonden, of iemand met slechte bedoelingen had hem kunnen meenemen.

De gebroken moeder van de kleine jongen zegt dat ze spijt heeft van de moeilijke beslissing en had het beste voor met haar zoontje: “Het spijt me. Ik heb zo goed als ik kon hem proberen te verzorgen en voeden”.

Volgens de autoriteiten riskeert de vrouw toch een straf als ze kan worden opgespoord. Het achterlaten van een baby wordt namelijk beschouwd als kinderverwaarlozing. De autoriteiten van Florida willen mensen er dan ook aan doen herinneren dat je een pasgeboren baby wél mag achterlaten in een ziekenhuis of brandweerkazerne zonder verdere gerechtelijke gevolgen. Dat mag tot het kind zeven dagen oud is.