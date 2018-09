Baby gevonden in locker van station nadat moeder haar dode kindje daar jarenlang verstopte TTR

Bron: The Japan Times, BBC 0 De Japanse politie heeft een 49-jarige vrouw uit Tokio gearresteerd die haar doodgeboren baby in een kluis in het station had verstopt. Emiri Suzaki, die naar eigen zeggen haar kindje “vier of vijf jaar geleden" had achtergelaten in een locker, gaf zich maandag zelf aan bij de politie. Dat meldt ‘The Japan Times’ vandaag.

Maandagochtend openden enkele agenten een kluisje in het Uguisudani Station in Tokio, waar Emiri Suzaki haar doodgeboren baby enkele jaren geleden had achtergelaten. “Ik raakte in paniek toen mijn baby dood bleek bij de geboorte. Ik bewaarde het lichaampje omdat ik het niet kwijt wilde”, zei de Japanse vrouw tijdens het politieverhoor. Suzaki had zichzelf aangegeven omdat ze de sleutel van het kluisje was vergeten bij een vriend na een ruzie.

De Japanse vrouw betaalde altijd keurig de huur van de locker, omgerekend ongeveer 1,5 euro per dag, waardoor medewerkers van het station niets vreemds hadden opgemerkt. In totaal betaalde de vrouw na al die jaren minstens 2.000 euro om het lichaam van haar kind te verstoppen. “Pas als een huurder na acht dagen het geld nog niet heeft gestort, mogen we het kluisje openen en leegmaken”, vertelt een woordvoerder van het station aan 'The Japan Times'.

Het achterlaten van een levenloos lichaam kan in Japan in principe tot drie jaar na de feiten worden bestraft, maar omdat Suzaki haar doodgeboren baby twee weken geleden verhuisde naar een andere locker heeft de politie toch de kans om haar aan te klagen. Intussen werd een onderzoek geopend naar de doodsoorzaak van het kindje.

Volgens Cassandra Chiu, een geboorteconsulent, is de gebeurtenis die zich enkele jaren geleden afspeelde nog steeds “erg traumatisch” voor de vrouw. “Niemand verwacht het om te bevallen van een dood kindje", aldus Chiu aan BBC. "Het is nog onduidelijk of de vrouw werd gesteund door haar familie."