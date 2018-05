Baby geeft geen teken van leven meer, maar koelbloedige agent wordt held van de dag sam

14 mei 2018

Bron: Marion County Sheriff's Office 4 Een drie maanden oude baby heeft zijn leven te danken aan Jeremie Nix, een agent die toevallig langsreed na zijn werkdag. Dat gebeurde afgelopen woensdag in Marion County in Florida, waar de kleine Kingston onwel was geworden in de auto.

Nix reed met zijn politiewagen naar huis toen een autobestuurder hem rond 17.30 uur een teken gaf aan een stoplicht. Toen de hulpagent naar hem toe reed, stapte aan de passagierskant een vrouw uit met een baby. Het kindje gaf geen teken van leven meer, en de vrouw was druk aan het bellen.

Nix schoot in actie en begon het kindje te reanimeren. Toen de toestand van Kingston niet verbeterde, liep hij met de baby naar zijn patrouillewagen. "Ik ga niet wachten op de ambulanciers... Ik ga naar de spoed met de baby", liet hij weten aan de dispatching.

Band voor het leven

Nix haastte zich naar de spoeddienst van het ziekenhuis, minder dan een kilometer ver. Daar kreeg het kindje de nodige zorgen, waarna de politie liet weten dat Kingston volledig zal herstellen.

"De dokters zeggen dat de baby het heeft gehaald door het snelle handelen van hulpagent Nix", luidt het. "We zijn enorm fier op hulpagent Nix en we kunnen nu al zien dat hij en baby Kingston een diepe band zullen hebben voor het leven!"

Drie andere straffe reddingen van agenten

In Texas werd agent Chase Miller in oktober 2016 beloond met een onderscheiding én een knuffel van de jongen wiens leven hij redde. Toen de kleine Brayden niet meer ademde, bleef Miller kalm en deed hij alles volgens het boekje, zo blijkt uit dashcambeelden die de politie vrijgaf.

In december 2017 haastte agent William Eng zich naar een appartementsgebouw in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. Daar stootte hij op Tina Adkins, die haar bewusteloze dochter Bella vasthield. Het kindje, amper 29 dagen oud, was gestopt met ademen. De agent begon onmiddellijk hartmassage toe te passen, en een minuut later begon Bella weer te ademen. Volgens een dokter die Bella later behandelde, heeft agent Eng zonder twijfel het leven van het meisje gered. “Soms komen engelen niet uit de hemel. Vaak zijn ze hier al”, reageerde Bella’s oma.

In de Amerikaanse staat Alaska werd agent Michel Veenstra in mei 2016 opgeroepen voor een gekantelde wagen die in brand was gevlogen in Anchorage. De enige inzittende, een man, zat met zijn arm vast onder de auto. Dankzij de hulp van omstaanders en de agent kan het slachtoffer het nog navertellen.