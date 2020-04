Baby geboren op zee tijdens reddingsactie migranten in Atlantische Oceaan KVDS

29 april 2020

13u33

Bron: Belga 0 Tijdens een reddingsoperatie van 35 migranten in de Atlantische Oceaan is een baby geboren. De operatie vond plaats ter hoogte van Fuerteventura. Het kind kwam ter wereld tijdens de overplaatsing naar Puerto del Rosario, de hoofdstad van het Canarische eiland.

Dinsdagavond bracht een reddingsdienst een boot met 35 migranten naar een dok op Fuerteventura. De boot bevond zich op 37 zeemijl, zo'n 68 kilometer, van het Canarische eiland. Gezondheidswerkers en het Rode Kruis brachten de inzittenden in veiligheid. Opvallend was dat er een hoogzwangere vrouw aan boord was.

Fuerteventura ligt op 100 kilometer van de kust van Marokko. Sinds het begin van het jaar tot 15 april is het aantal migranten dat over land of over zee in Spanje is aangekomen met bijna 20 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Anderzijds is het aantal migranten dat over zee naar de Canarische Eilanden trekt bijna vertienvoudigd. Vorig jaar waren dat er 181, nu 1.781. Het aantal boten dat vanuit Afrika vertrekt en op de Canarische Eilanden aankomt, is gestegen van 20 in 2019 naar 61 in 2020.

Ook Spanje, dat op 14 maart de alarmtoestand heeft afgekondigd, sloot vanwege de pandemie zijn grenzen. Het virus heeft er al bijna 24.000 mensen gedood.

