Baby geboren met twee procent hersenen doet artsen versteld staan

Bron: News and Star, The Sun 3 De guitige Noah Wall uit het Britse Cumbria werd zes jaar geleden geboren met een hersenmassa van amper twee procent. Tot vijf keer toe kregen de ouders het advies om de zwangerschap stop te zetten. Maar ze zetten door. Net als Noah zelf. Op zijn derde was zijn herseninhoud toegenomen tot 80 procent. Vandaag kan hij heel wat zaken die de artsen nooit voor mogelijk hadden gehouden.

De limieten van de geneeskunde lijken geen vat te hebben op Noah Wall. Artsen raadden zes jaar geleden de zwangere Michelle ‘Shelly’ Wall en haar man Rob aan om abortus te plegen. Het kind in Shelly’s buik bleek nauwelijks hersenen te hebben, leed aan spina bifida (open rug), had een waterhoofdje. Zijn overlevingskansen waren volgens de artsen sowieso bijzonder klein en als hij erdoor zou komen, zou hij van zijn borst naar beneden verlamd en zwaar gehandicapt zijn. Mama Shelly herinnert zich voor altijd dat ze dat vreselijke nieuws kreeg op “de elfde van de elfde maand in 2011 om elf uur”.

Vijfmaal zouden de ouders het medische advies van abortus in de wind slaan. “Misschien omdat we al iets oudere ouders waren en omdat positief ingesteld zijn”, zei vader Rob daarover in Good Morning Britain. Rob is nu 53, zijn vrouw Shelly 47. “We wilden Noah zijn kans op leven gunnen.” De Walls hadden ook al twee oudere dochters.

Hun overtuigde houding wierp vruchten af, ook al hadden ze de begrafenis van hun zoontje tijdens de zwangerschap al voorbereid. Noah kwam op 6 maart 2012 ter wereld, met een brein dat slechts twee procent van een normale hersenmassa was. Het jongetje zou nooit kunnen zien, horen, spreken, eten en stappen, voorspelden de dokters. Zes jaar later wordt aan dat laatste nog gewerkt, maar de rest van het lijstje heeft hij al keurig afgevinkt. Hij kan zelfstandig rechtop zitten en heeft leren tellen en zelfs surfen. Daarin wil hij zich verder bekwamen. Skiën is ook nog een project.

Toen hij drie was, bleek Noah een herseninhoud van 80 procent te hebben ontwikkeld. Dokters stonden daar totaal versteld van. Volgens één theorie zat het brein van Noah ergens op een kleine plek in zijn schedel geplet en kon het na een doorgang daarna toch de normale plaats en een groter volume innemen. “Zelfs al zaten zijn hersenen zo helemaal opgepropt, dan zou hij door die schade nog altijd mentaal gehandicapt zijn”, zegt de papa van Noah. “Maar kijk nu naar hem, hij glimt als een knop.”

De ouders van Noah reisden met de schattige jongen naar Queensland in Australië om daar een ‘neurofysische’ behandeling te volgen, een mix van fysiotherapie en cognitieve oefeningen. Het Australische gespecialiseerde centrum neemt normaal geen kinderen aan, omdat die nog niet overweg kunnen met het cognitieve aspect. Maar voor Noah werd een uitzondering gemaakt, om hem te kunnen voorbereiden op de cognitieve behandeling tegen dat hij er rijp voor is. “Het heeft allemaal te maken met het vermogen van de hersenen om het zenuwstelsel van het lichaam te genezen of te corrigeren”, legt vader Rob Wall uit. Op een of andere manier slaagt Noah er inderdaad in om boodschappen van zijn hersenen ondanks zijn door spina bifida beschadigde ruggengraat toch tot bij zijn onderste ledematen te brengen.

De behandelende artsen in het Verenigd Koninkrijk kunnen niet anders dan toegeven dat de jongen “buitengewoon” is. Het gezin houdt hen constant op de hoogte van Noah’s vooruitgang met e-mails en foto’s. Noah gaat ook bij hen op bezoek en geeft hen geschenken met Kerst.

Noah volgt nu weer thuis in Engeland therapie. Hij kan zijn benen bewegen. De specialisten in Australië zijn ervan overtuigd dat hij ooit zal kunnen stappen.