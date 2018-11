Baby geboren in Parijse metro mag gratis door lichtstad toeren tot 25ste verjaardag TTR

22 november 2018

11u45

Bron: Belga 0 In de metro van Parijs is gisterenavond een vrouw bevallen, zo meldt de krant Le Parisien vandaag. Het jongetje mag van transportmaatschappij RATP tot zijn 25ste verjaardag gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer.

De geboorte vond plaats op lijn 6 tussen Raspail en de place de l'Italie, in het station Glaciére. Het verkeer op die lijn lag daardoor tijdelijk stil. Een arts in het metrostel hielp de vrouw tijdens de bevalling. Ousmane, een jongetje, kwam om 22.40 uur ter wereld. De hulpdiensten brachten de vrouw na de bevalling over naar een ziekenhuis in de buurt. Volgens de uitbater van de metro, de RATP, stellen moeder en kind het wel.

“De RATP feliciteert de mama en biedt de pasgeborene de mogelijkheid om gratis op het Parijse metronet te reizen tot zijn 25ste verjaardag”, klinkt het nog.



Ook deze zomer beviel een vrouw in de metro van Parijs. Een jongetje kwam op 18 juni om 11.40 uur ter wereld in station D’Auber, in het centrum van de stad. Door de onverwachte bevalling lag het metroverkeer zo’n drie kwartier stil tussen de haltes Charles-de-Gaulle/Etoile en Nation.