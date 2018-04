Baby dood aangetroffen in put na ontvoering door aap Jolien Meremans

02 april 2018

Bron: AFP 4 In het Indiase dorp Talabasta werd een ontvoerde baby dood teruggevonden. Een aap ontvoerde het kindje uit de slaapkamer van zijn moeder en verloor de baby hoogstwaarschijnlijk onderweg. Na grote zoekacties werd het levenloze babylichaampje in een put gevonden. India kampt al langer met een steeds agressiever wordende apenpopulatie.

Een pasgeboren baby die door een aap in een Indiaas dorp werd ontvoerd, is dood aangetroffen in een put nabij het huis, zeggen de Indiase autoriteiten. Het kind werd door de aap bij zijn moeder weggenomen.

"De baby sliep naast zijn moeder toen de aap hem ontvoerde. De moeder begon meteen te roepen, maar het beest vluchtte weg met de baby en verdween uit haar zicht," zei politieagent PC Pradhan.

Zoekacties

Tientallen politieagenten en boswachters werden bijgestaan door 2000 lokale inwoners om te zoeken naar de 15 dagen oude baby die sinds zaterdag vermist werd. Familieleden vonden het babylichaampje zondag in een put.

"We hebben een onnatuurlijke dood vastgesteld en wachten nu op de resultaten van de autopsie. Aan de linkerhand van het baby’tje werden kneuzingen waargenomen. Het kind is hoogstwaarschijnlijk uit de klauwen van de aap gevallen en in de put gevallen."

Boze dorpsbewoners en familieleden eisen drastische maatregelen om de groeiende apenpopulatie in de regio in toom te houden.

Agressieve apen

"Er is een grote bedreiging van apen in het gebied; ze stelen eetwaren van voorbijgangers of gaan op zoek naar open koelkasten en stelen voedsel uit huizen. Op dit moment wonen er tussen de 20 en 25 apen op het dak van mijn kantoor," vertelde Pradhan.

De apenpopulatie in India vormt al langere tijd een bron van problemen in de dorpen en steden. Dierenbeschermingsactivisten zeggen dat uitputting van bos en natuurlijke dekking de primaten heeft gedwongen om te verhuizen naar woningen om daar voedsel te zoeken.