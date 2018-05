Baby die ter wereld kwam in bakkerij nadat mama hartstilstand kreeg, is overleden Luc Oggel HR

17 mei 2018

09u25

Bron: AD 3 De baby die vorige week maandag na een spoedbevalling werd geboren in een bakkerij in het Nederlandse Hulst, is overleden. Dat blijkt uit overlijdensadvertenties in de krant PZC. Het kindje was ter wereld gekomen nadat zijn moeder in de winkel een hartstilstand had gekregen.

Het kindje werd met een spoedkeizersnede ter wereld gebracht nadat de moeder in de winkel een hartstilstand had gekregen. De vrouw werd ter plekke gereanimeerd en net als de baby in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.

De vrouw overleed afgelopen woensdag, de toestand van het kindje was toen nog zorgwekkend. De bakkerij, waar de vrouw werkzaam was, werd na het incident gesloten. Eén van de rouwadvertenties is geplaatst door medewerkers van de bakkerij in Hulst.

Diepe rouw

,,Heel Hulst is in diepe rouw'', zei burgemeester Jan-Frans Mulder na het overlijden van de moeder. ,,Het is een persoonlijk drama, iedereen in Hulst leefde en leeft intens mee met de familie. De medewerkers van de hulpdiensten hebben enorm hun best gedaan en heel goed werk verricht; ook voor hen is dit vreselijk ingrijpend.'' De burgemeester roept iedereen op, de familie vooral rust te gunnen in deze trieste periode.

Een kennis van de familie meldde eerder aan RTL Nieuws dat er intens verdriet is. ,,We kunnen het nog niet bevatten. Het was de laatste dag voor haar zwangerschapsverlof. Het is verschrikkelijk, zo'n groot verdriet.''