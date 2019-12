Baby achtergelaten bij het vuilnis in Griekenland, gered door vertraging van vuilniswagen ADN

18 december 2019

13u36

Bron: Belga 3 Een pasgeboren baby die in Griekenland was achtergelaten in de vuilnisbak, kon vandaag gered worden dankzij de vertraging die de vuilnismannen hadden bij hun dagelijkse ronde. Dat zeggen lokale autoriteiten.

De kleine jongen, slechts een paar dagen oud, was in een vuilnisbak van enkele meters lang gelegd, ergens in het stadscentrum van Kalamata.

Hij werd ontdekt door een vrouw die zwerfkatten voedde en hem hoorde huilen. De baby werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen zijn ervan overtuigd dat hij volledig zal herstellen.



"De baby heeft geluk gehad bij zijn ongeluk", vertelde de burgemeester van de stad, Thanassis Vassilopoulos, aan tv-zender Alpha TV. "De vuilnismannen waren te laat met hun ronde.” "Vuilniswagens halen niet alleen afval op, ze comprimeren het ook", zei hij nog.