Baby (4 maanden) stikt in plastic folie tijdens slaap: politie opent onderzoek LH

12 augustus 2019

17u08

In Grand Quevilly, een gemeente bij de stad Rouen in de Franse regio Normandië, is afgelopen weekend een vreselijk drama gebeurd met een baby van 4 maanden. Een plastic folie, dat een meubelstuk moest bedekken, kwam er los en belandde op het jongetje. De baby stikte in zijn slaap. Dat melden verschillende Franse media.

Het drama gebeurde in het appartement van de grootouders waar het ouderlijk koppel verbleef. De 24-jarige moeder had zondag haar baby in een bedje in de slaapkamer gelegd, maar trof er rond 19 uur het levenloze lichaam van het jongetje van vier maanden aan.

Volgens France Bleu werd een buurman gealarmeerd door geschreeuw van de moeder en voerde hij onmiddellijk een hartmassage op het kindje uit. Ook brandweer en ambulanciers hebben nog geprobeerd om de baby te reanimeren, maar tevergeefs. De hulp kwam te laat.

Nog volgens France Blue zou een plastic folie, die het meubilair in de kamer tegen stof moest beschermen, weggevlogen zijn door de tocht en op het baby’tje terechtgekomen zijn tijdens zijn slaap.

De politie opende een onderzoek, maar er wordt uitgegaan van een noodlottig ongeval. Een nog uit te voeren autopsie moet meer klaarheid brengen.