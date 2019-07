Baby (1) die zondag in Frankrijk in auto werd vergeten, overleden ADN

10 juli 2019

18u08

Bron: Belga 6 Een baby van één jaar oud die zondag dichtbij de Franse gemeente Pithiviers in het departement Loiret door zijn ouders vergeten werd in de auto, is gisterenavond overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de openbaar aanklager van Orléans vandaag.

Het kind overleed in een ziekenhuis van Orléans, waar het zondag met zware uitdrogingsverschijnselen was opgenomen op de spoedafdeling. De ouders van het kind hadden de baby meer dan twee uur in de auto achtergelaten voor hun huis in Gaubertin, toen het buiten meer dan 30 graden was.

De ouders werden in hechtenis genomen, maar weer vrijgelaten zodat ze bij hun kind konden zijn. Volgens openbaar aanklager Nicolas Bessone zijn de ouders niet bekend bij de sociale diensten. Er werd een onderzoek geopend naar onvrijwillige verwondingen, en de procureur heeft ook een autopsie op het kind bevolen, die vrijdag zal plaatsvinden. "Van die autopsie zal de procedure afhangen", aldus Bessone.

Volgens de Franse krant La République du Centre kwamen de ouders met hun boodschappen terug van de winkel, en vergaten ze hun kind mee naar binnen te nemen. Het waren de grootouders die toen ze aan het huis arriveerden het kind opmerkten.