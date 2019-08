Babbelende leerlingen de mond gesnoerd met plakband: docent terecht ontslagen volgens rechter Redactie

28 augustus 2019

16u37

Bron: AD 0 Een onderwijsinstelling uit het Nederlandse Alkmaar heeft terecht een docent ontslagen nadat hij onder meer een stuk plakband op de monden van twee babbelende leerlingen plakte, zo oordeelt de rechter. Het ontslag volgde op een reeks incidenten met de leerkracht.

Liefst veertien jaar was de docent actief op de school in het voortgezet onderwijs. Toch rommelde het al langer en volgde het ontslag nadat zich meerdere problemen voordeden. In 2014 voerde de school al gesprekken met hem, vanwege zijn gebrek aan pedagogische vaardigheden.

Een jaar later plakte hij plakband op de monden van twee leerlingen omdat zij niet stil waren. Het resulteerde in een overplaatsing naar een andere school. Ook daar ging het mis. Hij sneed de stekker van een printer los, nadat een leerling niet naar hem luisterde. De leerling raakte zelfs gewond bij dit incident.

Druppel

Zijn uiteindelijke ontslag kwam nadat hij niet mee wilde werken aan een beoordeling over zijn geschiktheid als docent. Het bleek eind 2016 de druppel voor de school. Onterecht, meende de docent zelf en vocht zijn ontslag aan bij de rechter.

De rechter oordeelde in het voordeel van de onderwijsinstelling, maar de man ging in hoger beroep. Ook deze uitspraak viel in het nadeel van de docent uit. De Centrale Raad van Beroep stelt dat de school de man mocht ontslaan en dat er geen aanvullende vergoeding betaald hoeft te worden.