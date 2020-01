Baasje schreeuwt het uit van verdriet nadat hond vlucht niet heeft overleefd KVE

13 januari 2020



Bron: News.com.au, Sydney Morning Herald 22 Een vrouw is emotioneel gebroken nadat haar hond is gestorven tijdens een vliegreis van Sydney naar Brisbane. Volgens baasje Kay Newman moest de viervoeter, een boxer, meer dan een uur op het hete asfalt wachten wegens een vertraging. De vlucht zelf werd hem vervolgens fataal. De vrouw vindt dat luchtvaartmaatschappij Qantas haar procedures moet herzien.

Op 19 december bereikte het kwik in Sydney 40 graden. Newman maakte zich meteen ongerust over het welzijn van haar hond Duke, maar de maatschappij verzekerde haar dat de viervoeter slechts een aantal minuten buiten in de hitte zou moeten wachten. Het is gebruikelijk dat dieren als laatste in de laadruimte komen en er als eerste weer worden uitgehaald.

De vrouw verklaarde dat ze toestemming kreeg om met Duke in een kantoor met airconditioning te wachten tot de allerlaatste minuut voordat de hond werd klaargemaakt voor de vlucht. Nadien bleek de vlucht dan onverwacht vertraging te hebben.

“Als ik (per vliegtuig) met Duke reis, sta ik altijd bij het raam aan de gate en zie ik hoe ze hem in de laadruimte plaatsen voor ik zelf aan boord van het toestel ga”, schreef ze op Facebook.

“Maar toen ik bij de gate kwam, zag ik dat Duke in zijn bench nog op het hete asfalt zat te wachten. De minuten gingen voorbij en zijn bench bleef daar maar staan. Het personeel verzekerde dat Duke weldra zou worden op het vliegtuig gezet en dat hij het goed stelde.”

Ergste nachtmerrie

Toen het vliegtuig landde in Brisbane, werd haar ergste nachtmerrie werkelijkheid. “Ik hoorde de woorden die ik nooit wilde horen. Duke had de vlucht niet overleefd. Ik kon enkel nog mijn verdriet uitschreeuwen.”

“Mijn arme jongen is een vreselijke dood gestorven omdat hij door de medewerkers van Qantas lange tijd op het asfalt werd achtergelaten. Zijn dood was honderd procent te voorkomen.”

“We hebben ons medeleven betuigd aan mevrouw Newman,” zei een woordvoerder van Qantas.

“Er was een onverwachte vertraging met de vlucht, wat betekende dat de hond langer op de tarmac moest wachten dan gebruikelijk, maar onze medewerkers zeiden dat Duke in orde was toen hij in het vliegtuig werd geladen.”

Het baasje van Duke is met een online petitie gestart om te ijveren voor betere procedures voor het transport van dieren.