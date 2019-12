Baasje ontvangt ijskoud briefje: “Ik heb uw hond gedood” mvdb

24 december 2019

21u55

Bron: Sun Herald 2 Een anoniem briefje heeft de zoektocht naar een vermiste hond in de Amerikaanse staat Mississippi abrupt doen eindigen. Baasje Chad Stricker zocht al zes dagen naar zijn hond tot hij uit de brievenbus een plastic zak met daarin de halsband van zijn teefje Nymeria haalde. Het bijhorende getikt blaadje deed zijn maag omdraaien...

“Het spijt mij u mee te moeten delen dat ik zaterdagavond uw hond heb doodgeschoten”, stond er ijskoud. “Het dier wroette door mijn afval. Het heeft niet afgezien en ik vond er geen genoegen in het te doden. Zoals de wetgeving in onze county (bestuurlijk gebied, red.) het voorschrijft, moeten honden steeds aan de leiband. U moet zich daar aan houden, zodat ik geen andere huisdieren van u moet doden,” (vrij vertaald), aldus de anonieme briefschrijver.

Nymeria, een tien maanden oude wolfshond, dolde op vrijdagnacht zes december met haar oudere broertje Ghost door het omvangrijke domein van Stricker. Die vond de volgende ochtend enkel de reu terug, van Nymeria ontbrak elk spoor. De man uit het landelijke Ozona contacteerde meteen enkele buren, ging met de auto op zoek en maakte de vermissing kenbaar op sociale media. Hij trommelde vrienden en familie op en hield tevergeefs een zoektocht. Stricker, zijn vriendin en zijn kinderen stelden hun hoop in de halsband van Nymeria. Op een bijhorend plastic kaartje met foto stond het thuisadres, het telefoonnummer en zelfs een beschrijving van het karakter opgeschreven. Het mocht niet baten. Het baasje ontving zes dagen later de halsband en het briefje.

De diepbedroefde man kon het maar niet geloven en richtte zich in een open brief op Facebook tot “de lafaard” die zijn hond doodschoot. Het bericht gaat viraal.

“Eén verdomd telefoontje”

“Eerst en vooral, ik en al die andere vrijwilligers hebben hun tijd verloren door te zoeken naar mijn hondje, terwijl het al dood was. Ten tweede: je gaf me geen enkele kans om iets aan het probleem te doen. Je kon me gewoon even bellen en zeggen dat mijn hond door jouw afval ploeterde. Nymeria was blijkbaar minder waard dan afval of één verdomd telefoontje. Ik kan amper vatten dat iemand als jij zo dicht bij me woont en tot zoiets in staat is”, luidt het nog.

Stricker verlangt van de briefschrijver nog een tweede brief met daarop de locatie waar zijn hond is begraven. Het baasje wil zijn viervoeter een gepaste uitvaart geven. Tot nu toe is dit niet gebeurd.

Het baasje komt niet in aanmerking voor een eventuele schadevergoeding. De plaatselijke sheriff kon niet veel anders dan meedelen dat de hond zich op een privéterrein bevond en in zulke gevallen de eigenaar in zijn recht staat. “Als mijn hond een chihuahua was, kreeg die dan kogels?”, vraagt Stricker zich af aan de lokale krant Sun Herald. De man liet nog optekenen dat Nymeria’s broertje Ghost nog steeds op de uitkijk staat en tevergeefs wacht op de terugkomst van zijn zus. Stricker heeft hem Nymeria’s halsband omgedaan zodat Ghost nog even haar geur kan ruiken.