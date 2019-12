Baasje niet te spreken over ruwe behandeling honden op luchthaven: “Ze zijn als postpakketten vervoerd” Redactie

13 december 2019

21u10

Bron: AD 8 De Belgische Clara Weytjens wist niet wat ze zag toen ze na een lange vakantie op Kos landde op Rotterdam The Hague Airport. De benches met haar twee Griekse straathonden Bella en Musty waren schuin op een kar gezet. “Mijn honden waren als postpakketten vervoerd en zwaar gestrest. Ik was helemaal in shock.” Volgens Transavia gaat het om een misverstand.

Weytjens wordt er nog steeds kwaad over als ze erover praat. Ze had haar bagage opgehaald en wachtte in de aankomsthal op haar twee honden, die in een speciaal ruim van het vliegtuig vervoerd waren. “Er kwam een kar aan. Een van de bagageafhandelaars pakte de benches ruw beet en zette ze schuin. Ik wist niet wat ik zag! Ik riep tegen hem: ‘Hey, daar zitten dieren in.’’’

Volgens Weytjens brak door de ruwe behandeling zelfs een wiel van de bench af. “Toen Bella en Musty uit hun benches kwamen, waren ze helemaal van slag en jankten ze verschrikkelijk. Wat wil je ook? Ze waren helemaal door elkaar geschud. Het is een wonder dat ze geen gebroken poten hadden. Ik snap niet hoe je zoiets kunt doen.’’

“Geen gehoor”

De vrouw zocht na het voorval van 28 oktober contact met Transavia en Rotterdam The Hague Airport. “Ik wilde vertellen wat er was gebeurd, om dit in de toekomst te voorkomen. Mensen moeten respectvol met dieren omgaan.’’ Maar volgens Weytjens werd ze ‘van het kastje naar de muur gestuurd’. “Rotterdam The Hague Airport wees naar Transavia als verantwoordelijke en Transavia stelde dat de bagageafhandeling bij de luchthaven lag. Ik heb iedereen de kans gegeven om dit op een nette manier op te lossen. Maar ik kreeg geen gehoor.”

Mensen moeten respectvol met dieren omgaan

De bagageafhandeling valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Transavia. Woordvoerder Claudia Metz laat weten de gang van zaken te betreuren: “De betreffende bagagemedewerker staat juist bekend als een grote dierenvriend. Hij heeft de benches alleen schuin gezet om de wieltjes eraf te halen, om te voorkomen dat de kooien op de band konden wegrollen. De communicatie naar deze mevrouw is niet goed verlopen en daar bieden wij onze excuses voor aan.’’