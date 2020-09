Baas VN na gebekvecht op VN-Veiligheidsraad: “Als wereld op zelfde manier omgaat met klimaat als met coronavirus, dan vrees ik het ergste” kv

24 september 2020

21u45

Tijdens een virtuele Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de globale aanpak vand e coronacrisis kwam het vandaag tot een verhitte discussie tussen de Verenigde Staten, China en Rusland, waarbij de VS door de twee andere grootmachten met de vinger werd gewezen. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mengden zich in het debat. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres drong bij de landen aan op eensgezindheid. "Als de klimaatcrisis met dezelfde onenigheid en wanorde wordt aangepakt," als het coronavirus, "dan vrees ik het ergste", zei de Portugees vandaag.

Guterres wees erop dat de coronapandemie volledig uit de hand loopt, nu de wereldwijde dodentol het miljoen nadert. Meer dan 30 miljoen mensen raakten al besmet. Dat is volgens de secretaris-generaal het gevolg van “een gebrek aan globale voorbereiding, samenwerking, eenheid en solidariteit”. “De pandemie is een duidelijke test van internationale samenwerking. Een test waarvoor we gefaald zijn,” vertelde hij aan de vijftien leden van de VN Veiligheidsraad.

Rusland: “VS gebruiken coronavirus om af te rekenen”

Tijdens de virtuele zitting haalden de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en de Chinese topdiplomaat Wang Yi beide in verhulde termen uit naar de Verenigde Staten. Zonder het land bij naam te noemen, zei Lavrov dat de pandemie de geschillen tussen landen had vergroot. “We zien pogingen van afzonderlijke landen om de huidige situatie te gebruiken om hun eigen beperkte huidige belangen naar voor te schuiven, en zo af te rekenen met een ongewenst overheid of geopolitieke tegenstanders,” zei Lavrov.

China: “Weg met Koude Oorlog-mentaliteit”

De voorbije maanden bereikten de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China een hoogtepunt. De Amerikaanse president Trump verwijt de Chinezen immers aan de basis te liggen van de verspreiding van het virus. Wang riep vandaag op tot een betere samenwerking en coördinatie tussen de grootmachten. “De grootste landen hebben een nog grotere plicht om de toekomst van de mensheid voorop te stellen, zich te ontdoen van een Koude Oorlog-mentaliteit en ideologische vooroordelen en zich te verenigen en samen te werken om de moeilijkheden te overwinnen,” zei hij.

VS: “Jullie moesten beschaamd zijn”

De opmerkingen schoten bij de Amerikaanse ambassadeur Kelly Craft in het verkeerde keelgat. “Schaam jullie allebei,” reageerde ze. “Ik ben verbaasd en gedegouteerd door de inhoud van de discussie van vandaag... Leden van de raad maken van de gelegenheid gebruik om zich te concentreren op politieke frustraties in plaats van op het belangrijke onderwerp van gesprek.”

De Amerikaanse president Donald Trump hoopt op 3 november opnieuw verkozen te worden, maar in de peilingen hinkt hij momenteel achterop. Dat heeft deels te maken met zijn gebrekkige aanpak van het coronavirus in de VS. Washington beschuldigt Peking echter van een gebrek aan transparantie en dat heeft volgens hen de virusuitbraak in de hand gewerkt. China ontkent de beschuldigingen.

China: “Genoeg is genoeg”

Vandaag herhaalde Craft de verwijten aan het adres van China en riep ze de wereld op om China aansprakelijk te houden.

“Genoeg is genoeg. Jullie hebben al genoeg problemen veroorzaakt in de wereld,” reageerde de Chinese VN-ambassadeur Zhang Jun. “De VS moeten inzien dat anderen de schuld geven hun eigen problemen niet zal oplossen.”

Trump heet aangekondigd dat hij de VS zal terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omdat die volgens hem ontoereikend was in het voorkomen van de pandemie. De WHO spreekt dat tegen.

VK: “Niet het moment om internationale instellingen af te stoten”

“De wereldpolitiek heeft onze samenwerking en onze behendigheid bij momenten belemmerd. De pandemie heeft het internationale systeem op de proef gesteld als nooit tevoren,” zei Lord Tariq Ahmad van Wimbledon, de Britse minister van Buitenlandse Zaken voor Zuid-Azië en het Gemenebest. “Maar dit is niet het moment om internationale instellingen af te stoten.”

Frankrijk: “Reproductieve rechten beschermen”

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian leek ook kritiek te leveren op de VS toen hij zei dat de pandemie niet mag gebruikt worden “om al het werk voor gendergelijkheid dat de voorbije jaren werd geleverd door feministische organisaties te ondermijnen”. “We moeten op onze hoede zijn, we moeten alert zijn, vooral wanneer het aankomt op de bescherming van seksuele voortplantingsrechten,” zei hij op de Veiligheidsraad.

De Trump-administratie dringt er bij de VN immers op aan om de promotie van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en -diensten niet te promoten, omdat ze dat beschouwen als codetaal voor abortus. Eerder deze maand stemden de VS daarom tegen een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over de coronapandemie.