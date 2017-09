Baas luchtmachtacademie VS: "Racisten moeten vertrekken" 03u40

Bron: AD.nl 0 REUTERS Luitenant-generaal Jay Silveria tijdens zijn toespraak Jay Silveria, baas van de Amerikaanse luchtmachtacademie, heeft in een gepassioneerde toespraak aan racisten binnen de luchtmacht laten weten dat racisme niet getolereerd wordt. Op een campus van een middelbare school op de luchtmachtbasis in Colorado Springs was eerder deze week racistische graffiti aangetroffen.

De slaapkamerdeuren van vijf zwarte studenten waren beklad met de leus 'ga naar huis, neger'. Op de campus naast de luchtmachtbasis wonen zo'n 240 studenten, voornamelijk tieners, die hopen het jaar erop officieel bij de luchtmacht te gaan.



"Als je iemand van een ander ras of met een andere huidskleur niet met waardigheid en respect kan behandelen, moet je vertrekken", aldus Silveria. Hij moedigde daarna 4.000 kadetten en medewerkers aan om hun telefoon te pakken en zijn toespraak op te nemen. Hij riep mensen op zijn woorden te onthouden en te delen. Hij vervolgde: "Voor dit gedrag is geen plaats in de Amerikaanse luchtmacht."



Silveria besloot zich publiekelijk uit te spreken omdat het volgens hem naïef zou zijn om het incident los te zien van incidenten en ontwikkelingen in de VS zoals de racistische rellen in Charlottesville en recente protesten tegen politiegeweld door sporters. Er wordt ondertussen nog onderzoek gedaan op de campus naar wie de racistische leuzen heeft aangebracht.

AP

Lees ook: IJshockeykampioen Pittsburgh aanvaardt huldiging in Witte Huis