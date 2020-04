Baas Europese Onderzoeksraad stapt op uit frustratie over coronabeleid JG

08 april 2020

15u34

Bron: Belga 1 De voorzitter van de Europese Onderzoeksraad (ERC), Mauro Ferrari, stapt op uit onvrede met het Europese coronabeleid. "Ik ben heel ontgoocheld in het Europese antwoord op Covid-19", zo kondigde hij zijn ontslag woensdag in een open brief in de krant The Financial Times aan.

Ferrari was nog maar sinds 1 januari aangetreden bij de ERC, het Europese agentschap dat de wetenschappelijke samenwerking op het continent coördineert en jaarlijks zo'n twee miljard euro subsidies verdeelt voor wetenschappelijke topprojecten.

"Ik ben heel ontgoocheld over het Europese antwoord op Covid-19", verklaart Ferrari in The Financial Times. "Ik kwam bij de Europese Onderzoeksraad aan als een fervent supporter van de Europese Unie, maar de Covid-19-crisis heeft mijn mening helemaal veranderd."

Bemoeienis

Naar eigen zeggen had Ferrari begin maart een strategie uitgestippeld om fondsen en topwetenschappers in te zetten in de strijd tegen de pandemie, maar wees de wetenschappelijke raad van de ERC zijn idee van de hand omdat het agentschap een bottom-up benadering voorstaat waarbij wetenschappers zelf projecten voorstellen.

Ferrari kreeg vervolgens de kans om rechtstreeks samen te werken met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, maar zijn ideeën kwamen door de bemoeienis van administraties nooit van de grond, zo klaagt de Italiaans-Amerikaanse professor aan.

In een reactie betreurt de Commissie dat Ferrari vertrekt aan het begin van zijn mandaat, en dit tijdens een nooit geziene crisis waarin de rol van Europees onderzoek essentieel is. De ECR wordt voorlopig geleid door één van de drie vicevoorzitters, aldus de zegsman, die beklemtoonde dat de Commissie ‘steeds de wetenschappelijke autonomie van de ECR respecteert’.