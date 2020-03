Baas bekende Britse pubketen blijft volhouden: “Kans op besmetting in café is heel klein” LH

20 maart 2020

16u43

Bron: Sky News, The Guardian 12 “De Britse pubs sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus is overdreven”, beweert ondernemer Tim Martin stellig. Hij is oprichter en grote baas van de pubketen Wetherspoons. Volgens Martin zullen zijn meer dan 800 cafés ook zolang mogelijk open blijven omdat “de kans op besmetting is zeer klein is”. De uitspraken die hij vandaag op tv-zender Sky News deed, lokken heel wat kritiek uit.

Martin ontkende in hetzelfde gesprek dat het onverantwoordelijk is om in quarantainetijden zijn pubs open te houden. In het Verenigd Koninkrijk moeten cafés nog altijd niet verplicht sluiten vanwege de coronacrisis, in tegenstelling tot de meeste landen op het Europese vasteland.

Bij Sky News zei hij dat het in supermarkten gewoonlijk veel drukker is en beweerde hij dat er “nauwelijks sprake is van overdracht van het virus in pubs”.

“Ik ben zeker geen expert, maar...”

“Ik ben zeker geen expert, maar ik heb een mening en dit is wat ik kan zeggen. Mensen kunnen het accepteren of niet. Zelfs als je geen epidemioloog bent, kun je zien wat andere landen doen en afwegen wat er gebeurd is. Meer mensen hebben het virus opgelopen in één gebouw dan in al onze pubs samen”, tekende The Guardian nog op.

Martin kreeg alvast ferme kritiek van televisiepresentator Piers Morgan op Twitter. “Dit is waanzinnig dom van een roekeloze egoïstische miljonair voor wie geld boven gezondheid primeert. Ga niet naar Wetherspoons”, schreef hij.

Geen reactie van premier

Premier Boris Johnson heeft nog niet gereageerd op de opmerkingen van de flamboyante ondernemer, ondanks het feit dat ze in strijd zijn met zijn eigen richtlijnen. Ook opvallend is dat Johnson goed bevriend is met Martin. ‘BoJo’ kreeg in juli vorig jaar steun van Martin bij de verkiezingen voor de nieuwe Conservatieve partijleider en premier.

