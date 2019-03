Baas (57) van après-skibar in Oostenrijk doodgestoken na feestje Hans Renier

14 maart 2019

13u19

Bron: OE24, Kronen Zeitung 0 Oostenrijk is in de ban van het overlijden van de uitbater van een bekende après-skibar in Flachau. Erich T. (57) werd na een feestje dood gevonden in de keuken van zijn bar. Is het moord, zelfmoord of een ongeval? Zijn echtgenote Petronella (30) is aangehouden, maar ze ontkent dat ze haar man vermoordde. De politie staat voorlopig voor een raadsel.

De flamboyante kroegbaas werd in de nacht van zaterdag 2 maart dood aangetroffen in de Lisa Alm. Die après-ski bar ligt op 1.520 meter hoogte, direct aan de piste. Net zoals in enkele andere bars in Flachau, is het er elke avond opnieuw één groot feest. Zo ook die zondag. Om 13 uur ging de party in de Lisa Alm al van start. Om 23.52 uur plaatste Erich T. zijn laatste bericht op Facebook. Kort na middernacht werd hij dood aangetroffen.

Erich T. kreeg een dodelijke messteek ter hoogte van zijn hart. Het mes perforeerde zijn longen. Hij viel neer op de grond van de keuken in zijn bar, en bloedde dood. Zijn 30-jarige Roemeense vrouw Petronela verwittigde de hulpdiensten.

Zelfmoord leek aanvankelijk een logische piste. Maar een autopsie bracht iets anders aan het licht. De manier waarop de messteek is toegebracht, duidt er volgens de politie op dat het om moord gaat. Daarop werd Petronella de hoofdverdachte. De Roemeense, die bij een vriendin was ingetrokken, werd aangehouden. Ze ontkent dat ze haar man vermoord heeft.

Cocaïne en alcohol

Het koppel was die avond stevig geïntoxiceerd. In de zakken van Erich T. vond de politie cocaïne. Zijn jongere vrouw bleek 2,4 promille alcohol in het bloed te hebben. Volgens bezoekers van de après-ski hadden de twee die avond openlijk ruzie. Er is te horen dat jaloezie vaak een probleem vormde in de relatie.

40.000 euro verdwenen

Daarnaast is er sprake van een dispuut over 40.000 euro. Die zou mogelijk verdwenen zijn de kluis van de Lisa Alm. Tijdens een verhoor zou Petronella toegegeven hebben dat er ruzie was. Mogelijk ontstond daarbij een handgemeen? De speurders hopen dat een reconstructie duidelijkheid verschaft.

Prostitutie

Volgens Oostenrijkse media is in de omgeving van het koppel te horen dat Erich T. zijn jongere vrouw leerde kennen in de rosse buurt. Hij werd verliefd op de Roemeense en zou haar voor een aanzienlijke geldsom ‘vrijgekocht’ hebben, alvorens in mei 2017 met haar te trouwen.

Veel mensen hadden toen al geen goed oog op de relatie. Ze waarschuwden Erich dat de vrouw alleen uit was op zijn geld. De rijke horeca-uitbater overlaadde zijn nieuwe liefde dan ook met aandacht en cadeau’s. Hij kocht voor haar zelfs een loft in Salzburg, waar ze soms dagenlang verbleef.

