Baanbrekende zwarte balletdanser overleden op 84-jarige leeftijd kv

20 september 2018

23u39

Bron: BBC, The Guardian 0 Arthur Mitchell, een van de eerste zwarte balletdansers, is in New York City overleden op 84-jarige leeftijd. De danspionier groeide op in de New Yorkse buitenwijk Harlem en werd de eerste zwarte balletdanser die internationale faam verwierf.

In de jaren 1950 en '60 was Mitchell een van de meest populaire dansers in de New Yorkse balletwereld. Hij begon in 1955 bij het New York City Ballet onder de befaamde choreograaf George Balanchine. Die laatste gaf hem verscheidene vooraanstaande rollen.

In 1957 leidde zijn verschijning op de bühne aan de zijde van de blanke ballerina Diana Adams in Balanchine's voorstelling 'Agon' tot grote opschudding in de VS, een land dat toen nog verdeeld was door rassensegregatie.

Rest in peace to the great Arthur Mitchell, the pioneering dancer, choreographer and founding artistic director of the Dance Theatre of Harlem. The clip above is Mr. Mitchell and Diana Adams dancing to George Balanchine's "Agon" in 1960 (it was created in 1957).

Tijdens een interview eerder dit jaar vertelde Mitchell, die in Manhattan woonde, nog over de vijandige reacties die hij aanvankelijk kreeg van het publiek voor hij hen uiteindelijk kon overtuigen en staande ovaties kreeg. "Ik danste mezelf recht in hun harten", zei hij. De man wees er echter ook op dat er nog steeds weinig Afro-Amerikaanse ballerina's zijn: "Er is nog werk aan de winkel", stelde de danser.

In 1969 richtte Mitchell het Dance Theatre of Harlem op: het eerste Amerikaanse balletgezelschap voor voornamelijk zwarte dansers. Volgens Anna Glass, uitvoerend directeur van het gezelschap, was hij "een echte visionair". "Hij geloofde in een wereld waarin alle mensen toegang zouden krijgen tot deze prachtige kunstvorm", zegt ze over hem.

De man overleed woensdag in het ziekenhuis ten gevolge van nierfalen en hartfalen.

It's with the deepest sadness we share the news that our founding artistic director, the great, Arthur Mitchell has passed away. His legacy of passion, power, and perfection will live on through each and every person he's touched in his lifetime. We love you and we honor you!