B&B van Vlamingen Ann en Gerrit vernield door bosbrand: "Jaren aan gewerkt" Tanita De Mey Valérie Reynaerts ADN

06 augustus 2018

20u31

Bron: VTM Nieuws, ANP 0 De bosbranden in Portugal hebben al heel wat schade aangericht. Zo is de B&B van Vlamingen Ann en Gerrit Wouters grotendeels vernield. "We hebben er jaren aan gewerkt, eigenlijk begon alles net goed te lopen", klinkt het aangeslagen.

“Toen we hier aankwamen, waren de mensen van de civiele bescherming nog de laatste delen aan het nablussen”, vertelt Gerrit aan VTM NIEUWS. “Ongeveer de helft van ons huis zijn we kwijtgespeeld, drie kamers zijn totaal verloren."

We zagen Ann en Gerrit Wouters vorige week nog trots hun B&B tonen in 'Met Vier in Bed'. Twee jaar geleden kochten ze de oude boerderij.



“We hebben daar jaren aan gewerkt en eigenlijk begon alles net nu goed te lopen. De schade is aanzienlijk, tot in de tienduizenden euro's. Het is niet dat wij geen verzekering hebben, maar de verzekering was eigenlijk te laag. We zullen zien in hoeverre dat opgelost geraakt."

De brand brak vrijdag uit in bergachtig gebied in de buurt van Monchique aan de noordkant van de bij toeristen populaire Algarve. Ruim 1100 brandweerlieden bestrijden de brand.

Door de bosbrand zijn ongeveer 25 mensen gewond geraakt. De Portugese krant Diario de Noticias meldde dat een van de gewonden er slecht aan toe is.

Op veel plaatsen in Portugal zijn de afgelopen dagen temperaturen van 44 tot 47 graden gemeten. Voor de komende dagen zijn lagere temperaturen voorspeld.