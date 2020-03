Aziatische man (23) slachtoffer van ‘coronaracisme’ op straat in Londen Michelle Desmet

04 maart 2020

10u40

Bron: CNN, BuzzFeed News 0 Ook in ons land zijn er verschillende gevallen van racisme tegen de Aziatische gemeenschap naar aanleiding van het coronavirus . De 23-jarige Jonathan Mok deed deze week zijn verhaal op zijn facebookpagina. De Aziatische jongeman werd in Londen het slachtoffer van racisme en vreemdelingenhaat. Bij het incident liep hij verschillende breuken op in het gezicht.

De jongeman uit Singapore studeert al twee jaar in Londen en is er volledig ingeburgerd. Vorige week liep het echter fout. Hij werd in Oxford Street, een drukbezochte winkelstraat in hartje Londen, aangevallen door een vijftal onbekenden. Hij liep daarbij verschillende breuken op in het gezicht.

Jonathan Mok deed zijn verhaal in een uitgebreide facebookpost. “De man die me probeerde aan te vallen zei: ‘Ik wil geen coronavirus in mijn land’, vervolgens kreeg ik een slag in het gezicht. Ik werd aangevallen door een vijftal daders en ik kon niks doen. Ik probeerde me te verdedigen maar ze waren te sterk”. Volgens zijn dokter moet de man in de toekomst wellicht een gezichtsreconstructie ondergaan.

Niet de eerste keer

De jongeman vertelt bovendien dat het niet de eerste keer is dat hij het slachtoffer wordt van xenofobie en racisme. “Al twee jaar ben ik student in Londen, en het is niet de eerste keer dat ik in aanraking kom met racistische reacties, zowel onschuldige als opzettelijke en kwetsende reacties.”

De Londense politie is een onderzoek gestart naar het incident tegen Jonathan Mok. “We zijn volop bezig met het identificeren van de daders”, luidt het.

Hulplijn voor slachtoffers

Stop Hate UK, een hulplijn voor slachtoffers van onder andere racisme, merkt recent een sterke stijging in oproepen van mensen die in aanraking komen met racisme en discriminatie. “Het gaat voornamelijk om Aziatische mensen die aanzien worden als ‘inwoner van China’ en die het verwijt krijgen dat ze besmet zijn met het coronavirus”, meldt de Londense organisatie in een officieel bericht.

