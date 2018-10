Aziatische luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific gehackt: gegevens van 9,4 miljoen passagiers gelekt AW

24 oktober 2018

19u47

Bron: Belga 0 Cathay Pacific, een Aziatische luchtvaartmaatschappij, kreeg af te rekenen met een groot datalek. Als gevolg is er sprake van de illegale toegang tot de gegevens van 9,4 miljoen passagiers van Cathay Pacific, inclusief dochtermaatschappij Dragon Airlines.

Het kan gaan om gegevens als de naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en adressen, tot het nummer van identiteitskaarten en paspoorten. Er is sprake van 860.000 gelekte paspoortnummers en 245.000 identiteitskaarten uit Hongkong.



"We hebben onmiddellijk gehandeld om het incident te beperken”, verklaart CEO Rupert Hogg. “Er volgde een diepgaand onderzoek met de hulp van een datasecuritybedrijf en de luchtvaartmaatschappij versterkte de veiligheidsmaatregelen op IT-vlak.” Er zijn volgens de CEO geen bewijzen dat persoonlijke gegevens misbruikt werden. De paswoorden zouden niet vrijgegeven zijn.

Verdachte activiteiten in maart

Cathay Pacific Limited is een Aziatische luchtvaartmaatschappij die gevestigd is in Hongkong. In maart ontdekte het bedrijf verdachte IT-activiteiten en in mei werd het lek uiteindelijk bevestigd.