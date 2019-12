AZG slaat alarm: “Grootste mazelenepidemie ter wereld raakt niet onder controle” kv

20 december 2019

20u13

Bron: Belga 1 De grootste huidige mazelenepidemie ter wereld woedt nog steeds in Congo, maar raakt niet onder controle. Artsen zonder Grenzen trekt daarom vandaag aan de alarmbel. Er moeten snel meer middelen ingezet worden om de epidemie te stoppen nu het Congolese vaccinatieprogramma het niet meer kan bijhouden.

Sinds januari 2019 werden meer dan 288.000 Congolezen met de mazelen besmet en zijn meer dan 5.700 mensen aan de ziekte overleden, dixit de ngo. De ziekte verspreidde zich dit jaar naar alle 26 provincies van het Centraal-Afrikaanse land.

De epidemie lijkt dan ook niet af te nemen. In de laatste week van november werden 9.605 nieuwe patiënten gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van het jaar. Het sterftecijfer is dit jaar meer dan 2 procent, of tweemaal zo hoog dan in de vorige jaren. Drieënzeventig procent van de sterfgevallen zijn kinderen onder de vijf jaar, aldus AZG.



Volgens de organisatie kan een goed uitgevoerde vaccinatiecampagne heel efficiënt nieuwe gevallen voorkomen. "In gebieden met een lage vaccinatiegraad kan vaccinatie de kindersterfte met 50 procent verminderen, maar de behoeften in het land zijn enorm en het nationale vaccinatieprogramma kan het niet bijhouden."

Daarom is het essentieel dat humanitaire organisaties en andere hulpverleners "alle mogelijke inspanningen" doen om de Congolese gezondheidsdiensten bij te staan om de mazelenplaag te overwinnen. "Er zijn te veel kinderen gestorven aan deze gemakkelijk te voorkomen ziekte", besluit landcoördinator Alex Wade in een persbericht.

Artsen Zonder Grenzen vaccineerde van januari 2018 tot oktober 2019 ruim 1,4 miljoen kinderen en behandelde bijna 47.000 patiënten in heel het land.