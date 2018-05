Azerbeidzjan opent gasleiding richting Europa en die moet ons minder afhankelijk maken van Rusland KVDS

29 mei 2018

13u53

Bron: Belga 2 In Azerbeidzjan is een gaspijpleiding geopend die de realisatie van een "gascorridor" naar Europa inluidt. Die "gascorridor" moet Europa via het zuiden bevoorraden en minder afhankelijk maken van Russisch gas. Die afhankelijkheid is de voorbije jaren namelijk toegenomen. De eerste gasleveringen in Europa zijn gepland voor 2020.

De "Southern Gas Corridor" is een complex van drie pijpleidingen die moeten instaan voor het overbrengen van gas naar Europa via Turkije, Griekenland, Albanië en de Adriatische Zee. Het is goed voor een lengte van 3.500 kilometer, doorheen zeven landen.

Een twaalftal grote energiebedrijven is betrokken in het project, met een totale investering van ongeveer 40 miljard dollar (34,7 miljard euro). Volgens de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev beschikt zijn land over gasreserves van 2.600 miljard kubieke meter.