Azerbeidzjan bombardeert Nagorno-Karabach: separatistische regio mobiliseert burgers, Rusland roept op tot staakt-het-vuren KVE

27 september 2020

09u48

Bron: Belga 32 Rusland heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de regio Nagorno-Karabach, in het zuiden van de Kaukasus, waar hevige gevechten uitgebroken zijn tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Er is ondertussen sprake van slachtoffers onder de burgers en van heel wat vernielde woningen. Beide zijden verwijten elkaar met de aanval begonnen te zijn.

Azerbeidzjan is zondag gestart met bombardementen tegen Armeense separatisten in de regio Nagorno-Karabach. Dat melden de separatisten, die gewag maken van slachtoffers onder de burgers. Naar eigen zeggen hebben ze zelf twee helikopters van het Azerbeidzjaanse leger neergehaald. Azerbeidzjan meldt dan weer dat het om een "tegenoffensief" gaat na een aanval van de separatisten.

"Zondagochtend vroeg is het Azerbeidzjaanse deel met bombardementen begonnen. Ze bombarderen ook Stepanakert (de hoofdstad van de regio). We roepen de bevolking op om een schuilplaats op te zoeken", aldus een woordvoerder van de separatisten.



De separatistische regio heeft de staat van oorlog afgekondigd en mobiliseert de burgers. Alle inwoners vanaf 18 jaar wordt opgedragen om zich voor te bereiden op de strijd.



In de regio Nagorno-Karabach, die steun krijgt van Armenië, wonen voornamelijk Armenen. Bij het begin van de jaren 1990 maakte een oorlog er 30.000 doden. Sindsdien willen de Azerbeidzjaanse autoriteiten er de controle overnemen, indien nodig met geweld. Vredesgesprekken bevinden zich al vele jaren in een impasse.



Het ministerie van Defensie van Azerbeidzjan meldt dat er één helikopter door de separatisten neergehaald werd, en dat de bemanning ongedeerd is. Volgens het ministerie werden 12 luchtafweerinstallaties van de separatisten vernietigd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Armenië

Azerbeidzjan

Azerbeidzjan

Defensie

Kaukasus

Nagorno-Karabach

Rusland

Stepanakert