Azerbeidzjaanse journalist en echtgenote beschoten in Frankrijk, vrouw overleden KVE

30 maart 2018

14u10

Bron: Belga 0 Rahim Namazov, een Azerbeidzjaanse journalist die in ballingschap in Frankrijk leeft, en zijn echtgenote zijn vrijdagmorgen in Colomiers, in het zuidwesten van Frankrijk, beschoten en zijn vrouw Aïda is overleden, zo is uit eensluidende bronnen vernomen.

Volgens een politiebron reed het paar rond 7 uur in hun auto in een woonwijk van Colomiers, in de streek van Toulouse, toen zeven schoten werden afgevuurd in hun richting. Rahim Namazov raakte gewond in de rug en zweeft tussen leven en dood. Hij is vader van drie kinderen, preciseerde het gemeentebestuur.

De burgemeester van Colomiers, Karine Traval-Michelet, denkt aan een "eventuele politieke afrekening", want Rahim Namazov is "een journalist die gefolterd en in de gevangenis opgesloten werd in zijn land", en die "het statuut van politiek vluchteling kreeg in Frankrijk".