Azerbeidjan richt nieuwe aanval op hoofdstad Nagorno-Karabach jv

04 oktober 2020

11u10

Bron: AFP 0 Stepanakert, de hoofdstad van de separatistische regio Nagorno-Karabach, wordt vanochtend opnieuw getroffen door nieuwe aanvallen van Azerbeidjan. In de stad waren explosies te horen. Dat stellen journalisten van het persagentschap AFP vast.

Het conflict tussen Armeense separatisten en Azerbeidzjaanse troepen gaat zondag zijn achtste dag in. In de ochtend waren in Stepanakert waarschuwingssirenes te horen, waarna explosies volgden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om raketaanvallen.

De voorbije dagen was de stad ook al getroffen door bombardementen, waardoor de bevolking moest vluchten in schuilkelders en grotten.

Armeense troepen van hun kant zouden dan weer de tweede stad van Azerbeidzjan, Gandja, onder vuur hebben genomen. Dat zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie zondag.

De autoriteiten in Nagorno-Karbakh beweren daar een militaire luchthaven te hebben vernietigd.

Het oude conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach laaide vorige zondag opnieuw op. Tal van wereldleiders hebben de twee voormalige Sovjetrepublieken sindsdien opgeroepen om naar de onderhandelingstafel te komen. Azerbeidzjan wordt openlijk gesteund door Turkije. Armenië heeft zich tot Rusland gewend.