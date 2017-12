Ayrton (16) verneemt dat hij wordt toegelaten tot Harvard. Zijn uitzinnige vreugde-uitbarsting is goud waard Karen Van Eyken

16u06

Bron: Huffington Post 0 rv Ayrton Little weet met zijn geluk geen blijf na het goede nieuws Ayrton Little zit achter zijn computerscherm terwijl hij zijn hart voelt bonken in zijn keel. Hij wordt omringd door zijn klasgenoten en familie. Dé mail die over zijn toekomst gaat beslissen, is toegekomen.

Het bericht bevat schitterend nieuws. De zestienjarige jongen uit de Amerikaanse staat Louisiana wordt toegelaten tot Harvard. Ayrton en zijn vrienden weten zich met hun geluk geen blijf. De hele ruimte wordt gevuld met een uitzinnige uitbarsting van vreugde. Dat heet dan gelukkig zijn.

En hij is niet de enige bolleboos in de familie. Zijn broer Alex is toegelaten tot Stanford.

Bekijk de fantastische beelden in onderstaande VIDEO: